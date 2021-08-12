8 نواب يعودون من أصل 29 في انتخابات السليمانية ودهوك

بغداد/ تميم الحسن

استبدلت اغلب الاحزاب الكردية المتنافسة في السليمانية ودهوك نوابها في قوائم الترشيح الجديدة لانتخابات تشرين المقبلة. واعادت دهوك نائبين فقط، بينما استبدل احد الاحزاب كل نوابه الفائزين في 2018، وحولت احزاب اخرى نوابها الى الترشيحات الفردية.

ويتنافس في المحافظتين التابعتين لإقليم كردستان 93 مرشحا ضمن 8 دوائر خصصت للمحافظتين. ويبلغ مجموع مقاعد المحافظتين 29 مقعداً، مع اضافة مقعد واحد لدهوك لـ”كوتا المسيحيين” الذي يتنافس عليه 6 مرشحين.

دوائر السليمانية

اجواء المنافسة في السليمانية هادئة، حيث يتنافس كل 7 مرشحين على مقعدين، إذ يبلغ عدد المرشحين 63 مرشحا، فيما عدد المقاعد 18 مقعدا.

في المحافظة الكردستانية هناك نحو مليون و400 الف ناخب يحق لهم التصويت، والمحافظة قسمت الى 5 دوائر.

ورشح عن الدائرة الاولى المخصصة لها 4 مقاعد، 12 مرشحا وهي دائرة مركز المدينة، فيما الدائرة الثانية والمخصصة أيضا للمركز فترشح عنها 15، وتضم 3 مقاعد.

الدائرة الثالثة، وهي دائرة حلبجة خصصت لها 3 مقاعد وترشح عنها 7 مرشحين فقط، والرابعة وهي دائرة دوكان ورانيا، فخصصت لها 4 مقاعد ورشح عنها 14 مرشحاً.

اما الدائرة الخامسة والاخيرة، وهي دائرة تضم مناطق جمجال، كفري، كلار، فخصصت لها 4 مقاعد، ويتنافس فيها 15 مرشحاً.

استبدال نواب

ابرز المتنافسين في هذه المدينة هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صاحب المركز الاول في انتخابات 2018، حيث جمع حينها اكثر من 260 الف صوت.

الحزب الذي يخوض الانتخابات تحت اسم تحالف كردستان، استبدل في هذه الدورة كل نوابه الـ8 الفائزين في الانتخابات الماضية.

وابرز المستبعدين من قوائم الحزب في المحافظة النائب المستقيل ميران محمد والذي جمع في الانتخابات الاخيرة اكثر من 55 الف صوت.

بالاضافة الى بديلة النائب المستقيل، النائبة ريزان شيخ دلير، وبليسة عبدالجبار التي حصلت على نحو 27 الف صوت في انتخابات 2018.

اما حزب التغيير (كوران) فقد استبعد عن قوائم الترشيح ثلاثة من نوابه، اما الرابع فنزل ضمن قوائم الترشيح الفردي.

“كوران” كان قد حصل في الانتخابات الماضية في السليمانية على اكثر من 150 الف صوت، وشغل 5 مقاعد في البرلمان. والنواب المستبعدون هم: بهار محمود، هوشيار عبدالله، يوسف محمد، فيما النائب غالب محمد فترشح منفردا. وكان الاخير قد حقق اكثر من 23 الف صوت في الانتخابات الماضية.

اما نواب حركة الجيل الجديد، سركوت لطيف، ويسرى رجب فينزلان في قوائم المنافسين ضمن الترشيحات الفردية، فيما لحقتهم النائبة سروه عبد الواحد من اربيل.

اما النواب الآخرون الذين عادوا الى التنافس في السليمانية، فهم: احمد حمه عن جماعة العدل الكردية، وكان في 2018 ترشح عن الجماعة الاسلامية الكردية، ومثنى امني ضمن الترشيحات الفردية، وكان ضمن الاتحاد الاسلامي في الانتخابات الماضية.

الى جانب ريبوار كريم ضمن الترشيحات الفردية، وكان في انتخابات 2018 ضمن تحالف من اجل الديمقراطية.

الانتخابات في دهوك

اما دهوك فهناك اقل من مليون نائب يحق لهم التصويت في المحافظة، بينهم عشرات آلاف من النازحين.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في التصويت العام 778 الف ناخب، مقابل 51 الف في التصويت العام، و70 الف نازح.

وقسمت المحافظة الى 3 دوائر، حيث يتنافس 15 مرشحا عن الدائرة الاولى التي تضم المركز، والعمادية، و8 مرشحين عن الثانية المخصصة لها 3 مقاعد، وهي دائرة زاخو.

اما الدائرة الثالثة والاخيرة، فهي دائرة عقرة، وخصصت لها 4 مقاعد، فيما يتنافس فيها 7 مرشحين فقط.

ويبلغ عدد المقاعد 11 مقعداً زائداً مقعد واحد مخصص لـ”كوتا المسيحيين”، فيما وصل عدد المرشحين 30 مرشحا، بمعدل 5 مرشحين لكل مقعدين.

الحزب الديمقراطي الكردستاني هو اكبر الاحزاب في دهوك، حيث حقق في الانتخابات الماضية المرتبة الاولى في المحافظة، وجمع اكثر من 350 الف صوت.

الحزب استبدل كل نوابه باستثناء رئيسته في البرلمان وهي النائبة فيان صبري، والتي حققت في الانتخابات الماضية اكثر من 21 الف صوت وفازت خارج “كوتا النساء”.

الديمقراطي الكردستاني، لديه 10 مقاعد في البرلمان، وابرز المستبعدين في المنافسة الحالية: النائب بيار طاهر، داليا فرهاد، هندرين لزكين، وديار طيب.

اما صاحب المقعد الاخير في البرلمان الحالي وهو النائب جمال احمد الذي فاز في 2018 عن الاتحاد الاسلامي، قرر هذه المرة النزول ضمن الترشيحات الفردية.

مقعد المسيحيين

بالمقابل يتنافس على المقعد الوحيد المخصص للمسيحيين في دهوك 6 مرشحين يمثلون 5 تيارات مسيحية مختلفة. ومن ابرز المرشحين يعقوب كوركيس عن الحركة الديمقراطية الآشورية، وبيداء خضر مرشحة بابليون، وسامي كوركيس عن ائتلاف حمورابي، بالاضافة الى مرشحين آخرين عن الحزب الآشوري، والمجلس الكلداني، ومرشح واحد فردي.

اما صاحب المقعد في انتخابات 2018 وهو عمانوئيل خوشابا فقد انتقل للترشح ضمن “كوتا المسيحيين” في كركوك.

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