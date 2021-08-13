إطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبري جديد

الجمعة ١٣ ٢٠٢١ – 02:00
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري. وقدمت أسرة الفنان الراحل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايله اسمك». كما وجه زوجها الإعلامي رامي رضوان الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا : «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».