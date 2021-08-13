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إطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبري جديد

الجمعة ١٣ ٢٠٢١ – 02:00

وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬بإطلاق‭ ‬اسم‭ ‬الفنان‭ ‬سمير‭ ‬غانم‭ ‬على‭ ‬الكوبري‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭ ‬بمنطقة‭ ‬شرق‭ ‬القاهرة‭ ‬والمتقاطع‭ ‬أعلى‭ ‬الطريق‭ ‬الدائري‭. ‬وقدمت‭ ‬أسرة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬الشكر‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬النجمة‭ ‬دنيا‭ ‬سمير‭ ‬غانم،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬سيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬ربنا‭ ‬يرحمك‭ ‬يا‭ ‬بابى،‭ ‬هفضل‭ ‬طول‭ ‬عمرى‭ ‬فخورة‭ ‬بيك‭ ‬وفخورة‭ ‬إنى‭ ‬شايله‭ ‬اسمك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬زوجها‭ ‬الإعلامي‭ ‬رامي‭ ‬رضوان‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬قائلا‭ : ‬‮«‬شكرا‭ ‬سيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‮»‬‭.‬

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