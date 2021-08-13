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استهداف جديد لأبراج الطاقة يقطع الكهرباء عن سامراء

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، توقف الخط الناقل توليد – سامراء جنوب تكريت نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان إن “توقفاً حدث، فجر اليوم، على خط توليد سامراء – جنوب تكريت جهد 132ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت الى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث تقطع في الاسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة”.

وأضاف البيان، أن “كوادر الوزارة عملت على نفس الخط وانجزت اعمال نصب البرج المرقم (54) من خلال عمل متواصل استمر”، مشيراً إلى “استهدافه وخروجه عن الخدمة مرة اخرى خلال أسبوع واحد”.

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