من واجبنا الشرعي والوطني الإبلاغ عن حالات الفساد وبالوثائق الرسمية لغرض إيقاف الفاسدين وخصوصاً ما يحص في محافظة البصر من هدر المال العام بسبب سوء إدارة محافظ البصرة اسعد العيداني.

واليكم التقرير المفصل الذي يوضح الفساد في محافظة البصرة:

سبق وان تم منح محافظ البصرة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٢٤ لسنة ٢٠١٨ والقرار ٢٥٧ لسنة ٢٠١٨ والمتضمنة منح محافظ البصرة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ للأعمال الطارئة والحاكمة في سير العمل لمعالجة حالات التلوث في مياه النهر وشحة المياه.

وبعد إقرار موازنة ٢٠١٨ على محافظ البصرة الالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤

حيث ينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية وهي سنة ٢٠١٨

ومحافظ البصرة اسعد العيداني استمر بأحالة عدد من المشاريع في سنة ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بالاعتماد على القرار ٣٢٤ لسنة ٢٠١٨ وهذا مخالفة قانونية يجب متابعتها لايقاف هدر المال العام بحجة القرار.

والان ينوي محافظ البصرة إحالة ١٠ مشاريع كبيرة تتجاوز مبالغها ٣٠٠ مليار دينار استناداً الى القرار أعلاه.. ويجب التحري بالسرعة الممكنة وايقافه وعليه قانوناَ ان يعمل وفق القوانين السارية في موازنة ٢٠٢٠ او ٢٠٢١

قائمة العقود المحالة في سنة ٢٠١٩ وسنة ٢٠٢٠ بالاعتماد على القرار ٣٢٤ لسنة ٢٠١٨:

١- العقد المرقم ق/١٣٠ في ٨/٥/٢٠١٩ المحال الى شركة :

The Energy China- Beltway consortium

المناقصة: ٤/ماء/٢٠١٨ اسم المشروع: دراسة وتصميم وتنفيذ محطة تصفية للمياه في مشروع ماء العباس طاقة ٥٠٠٠ م٣/ساعة) و بمبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠, أربعون مليار دينار.

٢- العقد المرقم ق/٥٠ في ٥/٢/٢٠١٩ المحال الى شركة الدير المتحدة للمقاولات وشركة Kalite الإنكليزية

المناقصة ٥/ماء/٢٠١٨ واسم المشروع: مشروع دراسة وتصميم ونصب محطة تحلية متكاملة في محيلة بطاقة ٣٠٠٠ م٣/ساعة) وبمبلغ ٩٩,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تسعة وتسعون مليار و تسعمائة وخمسون مليون دينار.

٣- العقد المرقم ق/٣٨٩ في ١٨/١١/٢٠١٩ المحال الى شركة الحلول المتكاملة للمقاولات

المناقصة ٣١/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: صيانة وتأهيل ومد خطوط ناقلة في المركز واستبدال التعبيرات المتضررة) وبمبلغ ٩,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٤- العقد المرقم ق/٣٨٨ في ١٨/١١/٢٠١٩ المحال الى شركة الحلو للمقاولات العامة

المناقصة ٣٢/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: صيانة وتأهيل مشروع ماء العباس ومعالجة نبات الشنبلان في مدخل قناة RO) وبمبلغ ١٠,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٥- العقد المرقم ق/٣٩٣ في ١٩/١١/٢٠١٩ المحال الى شركة الحلو للمقاولات العامة

المناقصة ٣٣/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: صيانة وتأهيل محطات التقوية في مركز المحافظة. وبمبلغ ٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٦- العقد المرقم ق/٤٩٦ في ١٦/١٢/٢٠١٩ المحال الى شركة زلال ايران

المناقصة ٣٥/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٤٠٠م٣/ساعة في منطقة عجرشة/الدير. وبمبلغ ١,٧٢٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٧- العقد المرقم ق/٤٧٠ في ١٦/١٢/٢٠١٩ المحال الى شركة زلال ايران

المناقصة ٣٦/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: تنفيذ وحدة ماء مجمعة في الشريبة سعة ٢٠٠م٣/ساعة مع الخطوط الناقلة والفرعية/الدير. وبمبلغ ١,١٥١,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٨- العقد المرقم ق/٤٦٨ في ١٦/١٢/٢٠١٩ المحال الى شركة زلال ايران

المناقصة ٣٧/ماء/٢٠١٩ واسم المشروع: تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٢٠٠م٣/ساعة في السويب/القرنة. وبمبلغ ٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

٩- العقد المرقم ق/١٤٥ في ٢٩/٥/٢٠١٩ المحال الى شركة Xylem water solutions

المناقصة ١/مجاري/٢٠١٩ واسم المشروع: تجهيز غطاسات لمديرية مجاري البصرة. وبمبلغ ٦,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

١٠- العقد المرقم ق/٣٦٣ في ١١/١٠/٢٠٢٠ المحال الى شركة القدس الشريف للمقاولات العامة

المناقصة ١/ماء/٢٠٢٠ واسم المشروع: إيصال الماء الخام الى منطقة العذبة والكاهن. وبمبلغ ٥٦١,٨٥٠,٠٠٠ دينار.

١١- العقد المرقم ق/٢٥١ في ٢١/٦/٢٠٢٠ المحال الى شركة الوعد الصادق الهندسية للتجارة والمقاولات

المناقصة ٢/ماء/٢٠٢٠ واسم المشروع: تجهيز ومد أنبوب ناقل مع محطة سحب لتغذية مجمعات ماء الامام الصادق. وبمبلغ ٦,٥٥٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار.

١٢- العقد المرقم ق/٣٤٣ في ٢١/٩/٢٠٢٠ المحال الى شركة المناصفة المشتركة للمقاولات العامة

المناقصة ١/مجاري/٢٠٢٠ واسم المشروع: تجهيز مضخات غاطسة لمديرية مجاري البصرة. وبمبلغ ١,٩٩٨,٥٠٠,٠٠٠ دينار.

كتبت من قبل مواطن عراقي بصري بتاريخ ١٢-٨-٢٠٢١

وبانتظار إجراءاتكم حول الموضوع بالسرعة الممكنة

