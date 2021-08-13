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التعليم تعلن توقيت وضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2022/2021

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمم، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من آب الحالي موعدا لإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بإجراءات انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للسنة الدراسية 2022/2021.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان إن “آلية التقديم للطلبة الراغبين بالانتقال تكون من خلال مراجعة الكلية أو المعهد المقبول فيها للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل الاستمارة الإلكترونية في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط التي تتيح للطالب التقديم الى ما لا يزيد عن خمسة خيارات”.

واشار الى أن “التقديم سيبدأ يوم الأحد 2021/8/15 ويستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/10/3”.

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