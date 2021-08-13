السيطرة على أسد داخل حي سكني بالرياض

الجمعة ١٣ ٢٠٢١ – 02:00
تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي في العاصمة السعودية الرياض من السيطرة على أسد في طريق عام بأحد الأحياء السكنية. وتم السيطرة على الأسد والتعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي، وذلك عقب التنسيق بين الأمن البيئي والدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء. وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: «إن التحرك بشأن الأسد تم عقب ورود بلاغ إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية، يفيد بوجود حيوان مفترس مقيد بعمود بأحد الأحياء السكنية». وأكد الرائد المالكي العمل لمعرفة من قام بهذا الفعل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي. وأوضح المالكي، «أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين». وحثَ المالكي الجميع في مختلف أنحاء المملكة على الإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها.