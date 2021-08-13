السيطرة على أسد داخل حي سكني بالرياض

تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمن‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أسد‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬بأحد‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭. ‬وتم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأسد‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬لتحييد‭ ‬خطره‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬الحي،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬والدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لتنمية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬لنقله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمن‭ ‬البيئي‭ ‬الرائد‭ ‬رائد‭ ‬المالكي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التحرك‭ ‬بشأن‭ ‬الأسد‭ ‬تم‭ ‬عقب‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للعمليات‭ ‬الأمنية،‭ ‬يفيد‭ ‬بوجود‭ ‬حيوان‭ ‬مفترس‭ ‬مقيد‭ ‬بعمود‭ ‬بأحد‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرائد‭ ‬المالكي‭ ‬العمل‭ ‬لمعرفة‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬الفعل؛‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬بحقه،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمن‭ ‬البيئي‭. ‬وأوضح‭ ‬المالكي،‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الاتجار‭ ‬بالكائنات‭ ‬الفطرية‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اقتناؤها‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬نظام‭ ‬البيئة،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‮»‬‭. ‬وحثَ‭ ‬المالكي‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬استيراد‭ ‬أو‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬أو‭ ‬اقتناء‭ ‬أي‭ ‬كائنات‭ ‬فطرية‭ ‬أو‭ ‬إكثارها‭.‬