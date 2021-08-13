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الشرطة تطيح بقاتل سيدة شرقي بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم اقدم على قتل سيدة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه “بعد الاستخبار بوجود حادث طعن سيدة بآلة حادة (سكين) ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الحبيبية ادى إلى مقتلها، وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق بالحادث والقاء القبض على المتهم”.

وأشار البيان إلى أنه “بالفعل تم استكمال التحقيق والتأكد من هوية المتهم والقاء القبض عليه حيث اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بضرب المجنى عليها بالالة الحادة بسبب خلافات عائلية”، مبينة أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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