الـفـنـانـة نسرين طافش تحصل على الإقـامـة الذهبية بالإمارات

أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬لأصحاب‭ ‬المواهب‭ ‬والباحثين‭ ‬والمبدعين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬طالتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتفيد‭ ‬بطردها‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭. ‬واحتفلت‭ ‬‮«‬طافش‮»‬‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬بطريقتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬إذ‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬صورتين‭ ‬لها‭ ‬ظهرت‭ ‬فيهما‭ ‬وهي‭ ‬تقف‭ ‬أمام‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬موجهة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬منحها‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭. ‬وعبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لمنحها‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية،‭ ‬إذ‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لحاكم‭ ‬دبي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬شكرا‭ ‬لمكتب‭ ‬دبي‭ ‬الإعلامي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬المري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬منحي‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بلد‭ ‬الخير‭ ‬والأمان‭ ‬والتطور‭.. ‬شكرا‭ ‬على‭ ‬تقديركم‭ ‬للمبدعين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬‭. ‬وانضمت‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬ونجوم‭ ‬الفن‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬الذين‭ ‬منحتهم‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬مؤخرا‭ ‬تأشيرة‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزهم‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬هبة‭ ‬نور،‭ ‬قصي‭ ‬خولي،‭ ‬شيري‭ ‬عادل،‭ ‬تيم‭ ‬الحسن،‭ ‬وفاء‭ ‬الكيلاني،‭ ‬محمد‭ ‬الفارس،‭ ‬هالة‭ ‬سرحان،‭ ‬نجوى‭ ‬كرم،‭ ‬راغب‭ ‬علامة،‭ ‬نيللي‭ ‬كريم،‭ ‬إيناس‭ ‬الدغيدي،‭ ‬بوسي‭ ‬شلبي،‭ ‬ناصيف‭ ‬زيتون،‭ ‬ومروان‭ ‬خوري‮»‬‭.‬