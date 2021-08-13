باحثون ومحللون : السلاح المنفلت يزيد من احتمالية انهيار النظام واللادولة ابتلعت العراق

فشلت الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 في حصر السلاح بيد الدولة رغم تضمين هذا الملف في برنامج جميع هذه الحكومات. وتتحكم الميليشيات والفصائل المسلحة بغالبية السلاح المنفلت الا ان المشكلة تجاوزت الميليشيات الى تسليح العشائر والعصابات وجماعات اخرى خارجة عن القانون ، ما يدفع بمراقبين الى دق ناقوس الخطر حول مدى تمكن الدولة والحكومة من نزع سلاح الميليشيات والعشائر بالدرجة الاولى.

تحديات محلية واقليمية

ويقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي، عمر الناصر، ان ” العراق بلد ذو طابع عشائري ولديه ثقافة امتلاك السلاح الذي يعد جزء من هويته وثقافته المتجذرة ، فلا يمكن اعتبار وجود الفصائل المسلحة هي المتسبب الرئيسي في انتشار السلاح المنفلت فقط ، لكنها تعد من اهم تحديات تمكين السيادة العراقية “، مضيفاً ” بنفس الوقت هنالك بعض الجهات هي خارج اطار الدولة وتدعي انتسابها للفصائل المسلحة لتقوم بأعمال منافية للقانون وترويع الأهالي”.

ويرى الناصر ان سيطرة الدولة على السلاح المنفلت يخضع لتحديات وعوامل محلية واقليمية وتبقى هذه العوامل قائمة وتتزايد كلما فشلت الدولة في تحقيق منجزات على ارض الواقع.

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