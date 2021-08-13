سعوديون ينعون الطفلة ريتاج الشهري «سفيرة الابتسامة» بعبارات مؤثرة

نعى‭ ‬مدونون‭ ‬سعوديون‭,‬‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الطفلة‭ ‬ريتاج‭ ‬الشهري‭ ‬الملقبة‭ ‬بـ«سفيرة‭ ‬الابتسامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عرفِت‭ ‬بتحديها‭ ‬للمرض‭ ‬النادر،‭ ‬الذي‭ ‬لازمها‭ ‬منذ‭ ‬أشهرها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وحال‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬التنفس‭ ‬الطبيعي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

وفارقت‭ ‬الطفلة‭ ‬ريتاج،‭ ‬ذات‭ ‬الـ14‭ ‬عاما،‭ ‬الحياة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬مرضها‭ ‬النادر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬أيقونة‭ ‬للصبر‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المرض،‭ ‬ومحاولة‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تواجهها‭ ‬رغم‭ ‬نعومة‭ ‬أظفارها‭. ‬وعانت‭ ‬ريتاج‭ ‬منذ‭ ‬طفولتها‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬نادر‭ ‬تسبب‭ ‬لها‭ ‬بتليف‭ ‬رئوي‭ ‬ونقص‭ ‬المناعة،‭ ‬إذ‭ ‬ذكر‭ ‬والدها‭ ‬محمد‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تلفزيوني‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬مرض‭ ‬ابنته‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬ولادتها‭ ‬بتسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حالتها‭ ‬ساءت‭ ‬بعد‭ ‬عمر‭ ‬السنتين‭ ‬بعد‭ ‬حدوث‭ ‬انحناء‭ ‬في‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬سبب‭ ‬لها‭ ‬نزيفا‭. ‬وكان‭ ‬والد‭ ‬ريتاج‭ ‬ذكر‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬توفر‭ ‬سوى‭ ‬أسطوانتين‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الأوكسجين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى؛‭ ‬ما‭ ‬اضطره‭ ‬لتعبئة‭ ‬الأسطوانات‭ ‬لابنته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬8‭ ‬أسطوانات‭ ‬يوميا،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬سعر‭ ‬الأسطوانة‭ ‬الواحدة‭ ‬الى‭ ‬400‭ ‬ريال‮»‬‭. ‬ودشن‭ ‬النشطاء‭ ‬وسما‭ ‬باسم‭ ‬الطفلة‭ ‬ريتاج‭ ‬ولقبها‭ ‬المرافق‭ ‬لها،‭ ‬عقب‭ ‬نشر‭ ‬حساب‭ ‬باسمها‭ ‬يديره‭ ‬والدها‭ ‬نعيا‭ ‬لها‭ ‬وإعلانا‭ ‬لوفاتها،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬لله‭ ‬ما‭ ‬أخذ‭ ‬وله‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬عنده‭ ‬بأجل‭ ‬مسمى‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬ابنتي‭ ‬ريتاج‭ ‬الشهري‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمها‭ ‬ويسكنها‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬الله‭ ‬يغفر‭ ‬لها‭ ‬ويرحمها‮»‬‭.‬