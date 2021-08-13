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طائرة تهبط في موقف سيارات لرغبة الطيار في تناول الآيس كريم

الجمعة ١٣ ٢٠٢١ –

أقدم‭ ‬طيار‭ ‬على‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬أمام‭ ‬أحل‭ ‬المحلات‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬لشراء‭ ‬الآيس‭ ‬كريم‭. ‬تفصيلا،‭ ‬شاهد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬ساسكاتشوان‭ ‬الكندية،‭ ‬هبوط‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬حمراء‭ ‬وسط‭ ‬احد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬شهير‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬كعكة‭ ‬من‭ ‬الايس‭ ‬كريم،‭ ‬تسبب‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬عاصفة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬وتناثر‭ ‬الأشياء‭ ‬والحطام،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬المارة‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬هبوط‭ ‬طارئ‭ ‬لحالة‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬لجريمة،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وكان‭ ‬الشرطي‭ ‬المختص‭ ‬بتمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬متواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المكان،‭ ‬وفور‭ ‬خروج‭ ‬الطيار‭ ‬من‭ ‬المطعم،‭ ‬أدرك‭ ‬الضابط‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مهمة‭ ‬هبوط‭ ‬طارئة،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭. ‬وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الطيار‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬فور‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المطعم،‭ ‬واقتادوه‭ ‬إلى‭ ‬التحقيقات،‭ ‬والتي‭ ‬اتهمته‭ ‬بوقوف‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬لمركبة‭.‬

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