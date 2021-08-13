غضب واكتظاظ في محطات الوقود في لبنان غداة رفع الدعم عن المحروقات

بيروت‭ – ‬الوكالات‭: ‬أغلق‭ ‬مواطنون‭ ‬غاضبون‭ ‬أمس‭ ‬طرقا‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واكتظت‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬بالسيارات‭ ‬غداة‭ ‬قرار‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬فتح‭ ‬اعتمادات‭ ‬شراء‭ ‬المحروقات‭ ‬وفق‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬عملياً‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬الحيوية‭.‬

وأعلن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬سيوفر‭ ‬تأمين‭ ‬الاعتمادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لواردات‭ ‬المحروقات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سعر‭ ‬السوق‭ ‬لليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬السعر‭ ‬المدعم‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬سيسري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭.‬

وقالت‭ ‬مديرية‭ ‬النفط‭ ‬ان‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬الأربعاء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سارية‭ ‬وملزمة‭ ‬للموزعين‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬سعر‭ ‬البنزين‭ ‬95‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدعم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أمثال‭ ‬سعره‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أوردته‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأربعاء‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬سيجعل‭ ‬الوقود‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬متناول‭ ‬الأعداد‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬فقراء‭ ‬لبنان‭ ‬يقول‭ ‬بعض‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬انه‭ ‬ينبغي‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬الدفع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إزالة‭ ‬الحافز‭ ‬على‭ ‬التهريب‭ ‬والتخزين‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرسمية‭ ‬للإعلام‭ ‬والإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬محتجين‭ ‬طرقا‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬وشرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بينها‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بيروت‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭.‬

كما‭ ‬وقفت‭ ‬مئات‭ ‬السيارات‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬أمام‭ ‬محطات‭ ‬الوقود،‭ ‬ويأمل‭ ‬أصحابها‭ ‬بتعبئة‭ ‬خزانات‭ ‬سياراتهم‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬لائحة‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬تفوق‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وأقفلت‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭.‬

وهاجمت‭ ‬الحكومة‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬بشأن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأربعاء‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬تحرك‭ ‬أحادي‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬لبنان‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬طاحن‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬تقنينه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تبدأ‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬البطاقات‭ ‬التمويلية‭ ‬المسبوقة‭ ‬الدفع‭ ‬للفقراء‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬البرلمان‭ ‬أقرها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

ووفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬وزاري‭ ‬فقد‭ ‬استدعى‭ ‬الرئيس‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬الحاكم‭ ‬سلامة‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬لاجتماع‭ ‬رفض‭ ‬خلاله‭ ‬سلامة‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الالزامي‭ ‬يتطلب‭ ‬تشريعا‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬حسان‭ ‬دياب‭ ‬يعارض‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬بديل‭ ‬وانه‭ ‬يجري‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬صوب‭ ‬طرح‭ ‬البطاقات‭ ‬التمويلية‭ ‬للفقراء‭ ‬وان‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬لحين‭ ‬الطرح‭.‬

وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬وكذلك‭ ‬لا‭ ‬يراعي‭ ‬واقع‭ ‬الأزمة‭ ‬المعيشية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬العميقة‭ ‬وستكون‭ ‬تداعياته‭ ‬خطيرة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬وأضراره‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬منافع‭ ‬حماية‭ ‬التوظيفات‭ ‬الالزامية‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬لانه‭ ‬يدخل‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬المجهول‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمعيشي‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تحرك‭ ‬سلامة‭ ‬قائلين‭ ‬انه‭ ‬يتعين‭ ‬طرح‭ ‬البطاقات‭ ‬التمويلية‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬اخر‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬الدعم‭ ‬أو‭ ‬خفضه‭.‬

وصف‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬الذي‭ ‬أسسه‭ ‬عون‭ ‬وصهره‭ ‬التحرك‭ ‬بأنه‭ ‬مفاجئ‭ ‬و‮«‬أحادي‮»‬‭ ‬وحث‭ ‬أنصاره‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬للحشد‭.‬

لكن‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬ينبغي‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬لان‭ ‬السلع‭ ‬المدعمة‭ ‬تهرب‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬سينفد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬