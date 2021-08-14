السفارة الأمريكية في كابول تصدر تعليمات لموظفيها بتدمير “المواد الحساسة”

أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات إلى الموظفين بتدمير المواد الحساسة بالإضافة إلى العناصر “التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية”، وفقًا لإشعار الإدارة الذي تم إرساله الجمعة وشاهدته شبكة CNN، ووصفه مصدر آخر على إطلاع بالأمر.

يأتي الإشعار في الوقت الذي تستعد فيه السفارة لسحب عدد كبير من الدبلوماسيين، ومع استمرار تدهور الوضع الأمني ​​على الأرض في أفغانستان، حيث قال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN إن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابول قد تكون معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما في غضون 72 ساعة القادمة.

ودعا التنويه أفراد السفارة إلى “تقليل كمية المواد الحساسة”، بما في ذلك الأوراق والإلكترونيات.

وأضافت السفارة الأمريكية في كابول: “يرجى أيضًا تضمين العناصر التي تحمل شعارات السفارات أو الوكالات أو الأعلام الأمريكية أو العناصر التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية”.

وقال الإشعار إنه سيكون هناك مجموعة متنوعة من الوسائل لتدمير هذه المواد، بما في ذلك صناديق حرق، وآلات التفكيك، والمحرقة، والمعدات الثقيلة.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وأوضح أحد الدبلوماسيين لشبكة CNN أن الوضع على الأرض يمثل تحديًا كبيرًا للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يقولون إن الخطط تتغير كل دقيقة.

وذكرت شبكة CNN يوم الخميس أن الإدارة تدرس نقل السفارة الأمريكية من موقعها الحالي في العاصمة إلى مطار كابول.

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