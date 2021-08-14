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العراق.. الشرطة تحبط محاولات ابتزاز إلكتروني طالت فتيات في كربلاء

العراق.. الشرطة تحبط محاولات ابتزاز إلكتروني طالت فتيات في كربلاء

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكتروني استهدفت فتيات من محافظة كربلاء.

وقالت الشرطة إن “مفارزها أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكتروني بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة، وقد اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات الثلاث”.

وأضافت: “العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات استغاثة منفصلة من قبل الفتيات بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني 497”.

وتابعت: “المناشدات طالبن بالتدخل لإنقاذهن من الابتزاز الذي يتعرضن له من قبل 3 أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة”.

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