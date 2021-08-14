الكهرباء الاتحادية تحذّر من نفاذ الحديد المستخدم في تأهيل أبراج الطاقة

حذرت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الجمعة، من نفاد الحديد المستخدم في إعادة تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية، وذلك بعد تصاعد عمليات التخريب.

المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال في تصريح للقناة الرسمية، إن «عمليات استهداف أبراج الطاقة بلغت مستوى خطيراً، وتنذر بتطور كبير، قد يصل إلى نفاد الحديد المستخدم في إعادة تأهيل تلك الأبراج».

وأشار إلى أن «هذا الملف يحظى باهتمام حكومي كبير من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مؤكداً أن «هذا التصعيد يستدعي التدخل من الجميع مثل القوات الأمنية والجهد الاستخباري وقطاع الإعلام وغير ذلك».

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم، بحماية أبراج الكهرباء، مؤكداً أن «الإخفاق سيواجه بحزم».

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً للقيادات الأمنية والاستخبارية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها.

وشدّد الكاظمي على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

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