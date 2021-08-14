تركيا تستعد لنقل عناصر داعش من ليبيا وسوريا لقتال طالبان بافغانستان

بيان صحفى

اكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات ان الرئيس التركى رجب اردوغان والسلطات التركية لديها خطط لنقل المرتزقة وعناصر داعش من ليبيا وسوريا الى افغانستان لقتال حركة طالبان الافغانية التى باتت تسيطر على غالبية الاراضى الافغانية وترفض التواجد العسكرى التركى على الاراضى الافغانية او تامين القوات التركية لمطار كابل

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان حركة طالبان على وشك السيطرة على العاصمة الافغانسة كابل ويتقوم بطرد اى قوات عسكرية تركية من الاراضى الافغانية رغم اعلان تركيا لقاء مرتقب بين اردوغان ورئيس حركة طالبان

بعد الانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، يسعى النظام التركي بالتواجد بمنطقة اسيا الوسطى ونقل مقاتلين مرتزقة تابعين لتركيا من عدة دول عربية كليبيا وسوريا للقتال بافغانستان

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