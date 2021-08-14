تقرير الإستيطان الأسبوعي من 7/8/2021-13/8/2021

إعداد: مديحه الأعرج / المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان

حكومة اسرائيل تمارس الخداع والكذب في ادعاءاتها السماح للفلسطينيين البناء في مناطق ( ج )

تعتزم الحكومة الإسرائيلية ، الأسبوع المقبل ، المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية ، مقابل السماح ببناء ألف منزل فلسطيني في المناطق المصنفة ( ج ) في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، وذلك في أول خطوة تتخذها حكومة بينيت في عهد الرئيس الأميركي ، جو بايدن ، وتأتي المصادقة على المخطط الاستيطاني الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، خلال جلسة يعقدها “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” في “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، أما الوحدات الاستيطانية الجديدة فتشمل المستوطنات “بيت إيل” (58 وحدة استيطانية)، ومستوطنة “هار براخا” (286 وحدة استيطانية)، و”كفار عتصيون” (292 وحدة)، و”كرني شومرون” (83 وحدة)، و”غفعات زئيف” (42 وحدة)، و”ألون شفوت” (105 وحدات)، و”بركان” (28 وحدة)، و”معاليه مخماش” (14 وحدة).كما سيتم المصادقة على بناء 1315 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة ليس فقط في الكتل الاستيطانية، ولكن في الأماكن التي تعتبر معزولة (عن المستوطنات الكبرى) بالضفة بما في ذلك ما يسمة بالبؤر الاستيطانية العشوائية “.

وللتغطية على هذه الخطوة وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي سربت الحكومة الاسرائيلية أخبارا تفيد بأن سلطات الاحتلال سوف اسمح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ( ج ) والتي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الاسرائيلية ، رغم أن الإعلان هذا قد ينتهي كما في السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ما يعني أنه معد مسبقا للتسويق في الداخل الفلسطيني وللتسويق الخارجي وليس للتنفيذ ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال فالجميع يذكر أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد اعلنت عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية ليس أكثر. كما يذكر الجميع بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعلن عام 2017 أعلنت الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين ، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو . وبيّنت الإحصائيات الصادرة حسب مصادر عبرية أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت بنفس الفترة 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.

يذكر أن سلطات الاحتلال وحسب مصادر محلية وأممية متطابقة ، بما فيها أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ( اوتشا ) قد هدمت منذ مطلع العام 2021 ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون ، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون ، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها ، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا ، في مختلف أنحاء الضفة الغربية ، ما يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020 ، وهدمت كذلك منذ بداية العام أيضا أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية ، منذ بداية العام الجاري ما ضاعف من مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية ، التي ازداد نشاطها في القدس الشرقية على نحو غير مسبوق .

وفي السياق قال مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، إن نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يوافق على خطط بناء استيطاني كان وافق بيني غانتس وزير جيشه، على لتنفيذها. وإن المستوطنين يشعرون بالاستياء إزاء سياسات بينيت ، وخاصةً في أعقاب ما نشر عن السماح ببناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج) وقرروا الاحتجاج أمام مكتب بينيت ودفعه لمعارضة هكذا توجه

على صعيد آخر يعتزم الصندوق القومي اليهودي تنفيذ مخطط استيطاني خطير يستهدف توسيعا كبيرا للمستوطنات في الضفة الغربية، وطرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم وخاصة في القدس الشرقية ، حيث تم تخصيص 100 مليون شيكل لتسجيل أراض في إسرائيل والأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وسيصادق مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي على هذه الخطة في الأيام المقبلة، ربما في 19 آب الجاري وفي هذا السياق قالت حركة ” السلام الآن ” الاسرائيلية أن “الصندوق القومي اليهودي يتحول إلى الصندوق القومي للمستوطنين . ومن شأن قيام الصندوق القومي اليهودي بذلك أن تؤدي إجراءات التسجيل إلى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان . ويهدف المشروع إلى البحث في سجلات الصندوق القومي اليهودي عن الأراضي والصفقات التي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي ، ومحاولة استكمالها وتسجيلها، فوفقًا للصندوق فإنه توجد في سجلاته حوالي 17000 ملف من المستندات التي بينها مستندات تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تنفيذها . ومن بين تلك الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و 2050 ملفاً في القدس الشرقية” مساحتها 2500 دونم تم شراؤها أو كانت قيد الاستحواذ من قبل الصندوق القومي اليهودي قبل عام 1948″.

وكان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان قد دعا الى إعلان ” الصندوق القومي اليهودي ” منظمة ارهابية في ضوء نشاطاته الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي ضوء توجه مجلس إدارة الصندوق تسجيل اراض وعقارات في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها تعود لملكيته او لملكية يهودية سواء قبل العام 1948 او بعد العام 1967 بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر توسيع كبير للمستوطنات ومن مخاطر طرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم ، على غرار ما يجري في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من أحياء القدس الشرقية .

ولا تتوقف آلة الاستيطان عن العمل لتهيئة الشروط المناسبة لعمليات ضم واسعة لأراضي الفلفة الغربية الى دولة الاحتلال وذلك من خلال شق طرق جديدة تخدم المستوطنين بالدرجة الرئيسة وتسمح بربط المستوطنات بمناطق الداخل دون المرور بمناطق سكنية فلسطينية في الضفة كما هو شارع التفافي حوارة في محافظة نابس وشارع 45 في محافظة القدس وغيرها من الشوارع الالتفافيية التي يصل عددها الى ثمانية . فقد قدم أهالي قرى جبع و قلنديا وكفر عقب والرام و مخماس وبرقة اعتراضات ضد مخطط الشارع الالتفافي رقم “45” على اراضيهم والذي يخدم الاستيطان والمستوطنين ، وقالوا في الاعتراض ان استخدام هذا الشّارع مخصّصٌ لكي يُقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفّة الغربية باتّجاه الداخل الفلسطيني في تجاهلٍ لاحتياجات المواطنين الفلسطينيّين وفي تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق الخاضعة للاحتلال ، حيث إن شارع رقم “45” مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين الذين يعتبرون سكانًا محمييّن بموجب القانون الدُّولي . ويعترض على هذا المشروع جمعيات مناهضة للاستيطان في اسرائيل تؤكد إن إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحي حياتهم.

وفي سياق عمليات التهويد الجارية في القدس آخر أصدرت سلطات الاحتلال مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة وطولب مقاولون تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، بالتوقيع على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر. وجاء في البند السري “أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة “، حسبما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” . وأصدر المناقصة ما يسمى “صندوق تراث حائط المبكى”، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ونص الملحق “ح” في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وجاء في تعقيب “صندوق تراث الحائط المبكى” أنه “نعمل بموجب توجيهات مكتب رئيس الحكومة”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول ضالع في هذه القضية قوله إن “الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانوني موجود بأيدي رئيس الحكومة وعليه أن يقرر إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور في حائط المبكى”.

وفي مدينة الخليل تجري كذلك عمليات تهويد ، فقد شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل.ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تم تخصيص 2 مليون شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي. وينفذ هذا المشروع قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر.ويشمل المشروع التهويدي إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد الإبراهيمي، إلى جانب إقامة مصعد لذات الغرض.وكانت محاكم الاحتلال قد رفضت في نيسان/أبريل الماضي، طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد . ويهدد هذا المشروع التهويدي بوضع اليد على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: قررت المحكمة المركزية في القدس تجميد قرار هدم منازل بحي البستان في بلدة سلوان لمدة 6 أشهر، حتى شباط/فبراير 2022، باستثناء 17 منشأة تخضع لقانون “كامينتس” حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميدها. وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قد رفضت في شهر آذار/مارس الماضي ، المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان ، وأمرت المحكمة بعدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.وتخطط سلطات الاحتلال لإقامة “حديقة توراتية” على أنقاض منازل حي البستان. ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة

وأجبرت بلدية الاحتلال سبعة أشقاء من عائلة العبيدي على هدم منازلهم قسرا ليتشرد حوالي 40 فرداً ويصبح مصيرهم العيش في خيمة نصبوها على الركام، في أرضهم الواقعة في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمال القدس. كما هدمت عمارة سكنية في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.وأصيب سائق حافلة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بجروح في الوجه والرقبة، إثر اعتداء

مستوطن عليه بالضرب المبرح.وقال المواطن محمد القاق (47 عاما) إن مستوطنا اعتدى عليه بالضرب، أثناء قيادته للحافلة التي يعمل عليها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالوجه والرقبة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رام الله:أعاد مستوطنون نصب خيمة جديدة على أراضي قرية عين يبرود شمال رام الله بعد أقل من ساعة من قيام جيش الاحتلال بإزالتها.وقال رئيس مجلس قروي عين يبرود عامر حمدان، أن عددا من المستوطنين قاموا بإعادة نصب الخيمة تمهيدا للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

الخليل:اعتدى مستوطنون من مستوطنة “رمات يشاي” على عائلة بسام أبو عيشة، وذلك على مرأى وحماية جنود الاحتلال. وهدمت جرافات الاحتلال منزلا وبئرا ومنشآت زراعية شرق يطا جنوب الخليل.في منطقة خلة الضبع تعود للمواطن فكري جبر دبابسة، بحجة انها تقع في المنطقة المسماة (ج).كما هدمت بركسا زراعيا للمرة الثانية في منطقة الفخيت شرق يطا، يعود للمواطن اكرم ابو صبحة.وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية من الصفيح لمنسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور للمرة الثانية ، ومنزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع مملوك للمواطن محمد دبابسة ويؤوي اكثر من 12 فردا. واقتحم مستوطنون، المواقع الأثرية ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونفذوا جولات استفزازية فيها وهم يحملون خرائط.، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي

بيت لحم: قطعت مجموعة من المستوطنين عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، يزيد عمرها على 60 عاما في منطقة “سقفان الضبع” من أراضي “وادي الوطاوط” للمواطن رفعت حسن الطوس، وفي قرية كيسان، شرق بيت لحم، واصلت قوات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي المواطنين المحيطة بمستوطنة “ايبي هناحل” المقامة على أراضي القرية من أجل توسيعها. وفي القرية نفسها، اعتدى مستوطنون بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى وجودهم في أرض استأجروها لفلاحتها وزراعتها ، بمحاذاة المستوطنة المذكورة. وجرفت آليات الاحتلال طريقا معبدا في بلدة بتير غرب بيت لحم في منطقة ” كرم حديدون ” في حوض ” باطن أبو حسن” شرق البلدة، بطول كيلو متر،وتصدى المواطنون لهم،.وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم غرفة زراعية وخزان لمياه الشرب في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.في منطقة وادي الشامي، للمواطن إبراهيم سليمان صلاح بدعوى عدم الترخيص ، كماهدمت جرافات الاحتلال مزرعة دواجن في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم تعود ملكيتها للمواطن شادي الشيخ أبو سبيت، وذلك بحجة عدم الترخيص.و أخطرت المواطنين محمد علي سواركة وخليل محمد الشاعر بضرورة اخلاء أرضهما في برية بلدة تقوع شرق بيت لحم، وإزالة كل ما هو متواجد فيهما من بركسات لتربية المواشي خلال 14 يوما، حيث يقطنون فيها منذ سنوات لرعي الأغنام.

نابلس: قامت قوات الاحتلال بتركيب برج عسكري على جبل “صبيح”، الواقع بين القرى قبلان ، ويتما وبيتا جنوب نابلس.و أصيب ياسر وليد النعاجي (25 عاماً) ، برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه في أراضي بيت دجن شرق نابلس.و هاجمت مجموعة من مستوطني “يتسهار” منازل الفلسطينيين في الحارة الشرقية من بلدة عوريف، جنوبي نابلس مما ادى الى اصابة الشاب امير تيسير صفدي بجروح في رأسه ، وهدمت قوات الاحتلال، منشأة تجارية لغسيل المركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وذلك بحجة عدم الترخيص، وأغلقت الطرق المؤدية إلى جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.بالسواتر الترابية لمنع المواطنين من الوصول إلى الجبل وذلك قبل ساعات من انطلاق المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة الجبل

قلقيلية:تواصل جرافات الاحتلال تجريف أراضٍ زراعية لتوسيع مستوطنة “تسوفيم”، والتي تتوسع باتجاه الشرق على حساب أراضي بلدة جيوس الواقعة حلف الجدار العنصري، وهي مزروعة بأشجار الزيتون، إضافة لزراعتها بمحاصيل الحبوب”. ويسعى الاحتلال الى استغلال الأراضي الواقعة خلف الجدار العنصري ، لإقامة مشاريع استيطانية وتوسيع حدود المستوطنات، بعد إقرار قوانين في الكنيست للسيطرة على تلك الاراضي، فمستوطنة تسوفيم تتوسع على حساب أراضي بلدة جيوس وكذلك مستوطنة الفيه منشه جنوب قلقيلية تتوسع على حساب أراضي النبي الياس وعسلة وعزون ”.

جنين:اعتدى مستوطنون، على مزارعين وأطلقو عليهم الرصاص وحطموا مركبة أحدهم على جبل أبو الشوارب في كفر راعي في جنين حيث كانوا يتواجدون على الجبل لحمايته من المستوطنين والبالغة مساحته 160 دونم تقريبا، وهو قريب من مستوطنة “دوتان”، ويحاول المستوطنون السيطرة عليه، لذا يقوم أصحاب الاراضي بالتواجد على الجبل بشكل يومي. وفي بلدة يعبد هدمت قوات الاحتلال منشآت تجارية إضافة إلى بركة وخزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، وطالت عملية الهدم ملحمة ومطعماً وبسطة.وزعمت قوات الاحتلال أن عملية الهدم تمت لعدم حصول أصحاب المنشآت المستهدفة على التراخيص اللازمة،

الأغوار:اعتدى مستوطنون ، على مركبات المواطنين قرب حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، وحطموا زجاج مركبتين لمواطنين،

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