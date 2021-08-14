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حكومة إقليم كوردستان ترصد مبالغ إضافية لحل ازمة مياه الاسالة ومكافحة الجفاف

قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ،  الجمعة ، ان الحكومة رصدت مخصصات مالية إضافية لحل أزمة شح المياه ومكافحة الجفاف في إقليم كوردستان ، مشيرة الى صرف 4 مليارات دينار على مرحلتين .

بيان للدائرة  ، قال أن حكومة إقليم كوردستان، صرفت 2 مليار و500 مليون دينار لمكافحة الجفاف وحل أزمة تزويد المنازل بمياه الاسالة في عموم الإقليم ، كخطوة أولى .

وأشار البيان ، إلى أن المبلغ تم تخصيصه من الموازنة العامة لمديريات الماء والمجاري في المحافظات كخطوة أولى تشتمل على إنفاق 925 مليون دينار لأربيل ، ومليار دينار إلى محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين ، و575 مليون دينار لمحافظة دهوك.

وفي الاطار ، قالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانها ، ان حكومة إقليم كوردستان خصصت ملياراً و500 مليون دينار بهدف “المعالجة السريعة” لمشكلة نقص المياه ضمن حدود محافظة أربيل.

 

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