رئيس الوزراء: سنقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب

تعهَّد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باستمرار العمل لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار الناجمة عن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، مشدداً على أنَّ “قواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب”.

وقال الكاظمي على حسابه في “تويتر” عقب ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية: “يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا”.

وناقش الاجتماع الطارئ أمس الجمعة بحضور القيادات الأمنية والاستخبارية استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية أبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي تشديده على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامناً مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة.

ووجّه أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها.

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