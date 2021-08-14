مراقبون ونشطاء: PKK لا يؤمن بالعمل الكوردي المشترك ولم يتفق منذ نشأته مع أي جهة كوردستانية

يؤكد مراقبون وناشطون كورد، أن حزب العمال الكوردستاني PKK لا يؤمن بالعمل الكوردي المشترك، ولا يحترم خصوصية أي جزء من كوردستان وحركته السياسية الكوردية، حيث يتدخل في شؤونهم بالتنسيق مع استخبارات الانظمة الغاصبة لكوردستان، بعكس الحركة الكوردستانية التي تناضل من أجل حقوق الشعب الكوردي بشكل يتوافق مع نضال الشعوب في حق تقرير مصيرها.

أجندات

بالصدد، يقول الناشط السياسي الكوردي علي زينو إن «PKK منذ نشأته اعتمد على نظام دمشق في عهد حافظ الأسد، وعهد ابنه بشار الأسد، ولا يزال، والآن يعمل وفق أجندات إيران والميليشيات العراقية كالحشد الشعبي والدولة العميقة في تركيا، وينفذ أجنداتهم ضد الشعب الكوردي».

ويضيف أن «PKK غادر ساحته الرئيسية في شمالي كوردستان (كوردستان تركيا) وانتقل إلى إقليم كوردستان وغربي كوردستان (كوردستان سوريا) للعمل هناك، فيما بقيت ساحة شمالي كوردستان هادئة تماما».

ويوضح زينو، أن «تدخل PKK في شؤون الأجزاء الأخرى من كوردستان سياسة منهجية وبأمر من الاستخبارات الإقليمية لضرب استقرار المنطقة».

ويؤكد أن «تدخل الحزب في إقليم كوردستان ونقل صراعه مع تركيا إلى داخل كوردستان يؤكد مدى ارتباط قيادات هذا الحزب بأجندات الاستخبارات الإقليمية، لأن الإقليم هو حلم الشعب الكوردي في كل مكان، ونواة كوردستان المستقلة في المستقبل، وأي اعتداء على الإقليم هو تعدي على القضية الكوردية برمتها».

التخوين والتفرد

فيما يرى الناشط السياسي الكوردي محمود علي، أن «PKK وفروعه لا يؤمنون بالعمل الكوردي المشترك، حيث يتعاملون مع القوى السياسية الكوردية الوطنية الأخرى بمنطق التخوين وسلب الإرادة والتفرد بالساحة بالتنسيق مع القوى المعادية للشعب الكوردي».

ويقول علي إن «تواجد PKK في ساحة إقليم كوردستان يأتي في إطار تنفيذ أجندات القوى المعادية للشعب الكوردي، وعلاقاته الحميمة مع ميليشيات الحشد السعبي التي تأتمر بأمر إيران، ومحاولة تقويض أمن واستقرار الإقليم من خلال تواجده في شنگال ومخمور ومناطق أخرى، ومعاداة اتفاق أربيل بغداد، واستهداف قوات البيشمركة، وإفراغ القرى الحدودية من السكان يثبت ذلك».

ويوضح محمود، أن «PKK لم يتفق يوما مع أي جهة كوردستانية منذ نشأته من أجل القضية الكوردية، بل كان دائما يعمل لصالح الأنظمة الغاصبة لكوردستان وبشكل علني، وجلب الكثير من المآسي للشعب الكوردي، وخاصة في غربي كوردستان والإقليم».

PKK أخطر من المستوطنين والمحتلين

وكان الكاتب الكوردي جان دوست قد قال إن PKK وفرعه في غربي كوردستان «عصا غليظة للنظام السوري»، وما يفعله أخطر مما يفعله المستوطن في عفرين ومما يفعله المحتل في رأس العين وغيرها، وقال: «السرطان أخطر من الفيضان».

وقال جان دوست في مقال نشره على صفحته في ‹فيس بوك›، تابعته (باسنيوز): «سألني أحدهم: نراك تنتقد كثيراً سلطة الإدارة الذاتية ‹الكوردية› وتكاد لا تقترب من أولئك الذين احتلوا عفرين ورأس العين وغيرهما من الفصائل الموالية لجيش الاحتلال التركي. لماذا؟».

وأجاب جان دوست بالقول: «إن هؤلاء لا يقدمون أنفسهم بصفة منقذين وحماة الشعب والشرف. هؤلاء جاؤوا محتلين وأبرزوا الخناجر والأنياب وتوعدوا أهلنا بالقتل وارتكبوا الفظائع بصفتهم محتلين لا محررين. لذلك لم ولن أستغرب أفعالهم الخسيسة وجرائمهم إذ لا يمكن أن أتوقع منهم شيئاً أفضل مما فعلوه».

وأضاف «أما ‹جماعتنا› فقد جاؤوا بصفة منقذين وادعوا أنهم سيجنبون مناطقنا الدمار الذي تشهده باقي مناطق سوريا لكنها تدمرت، وادعوا أنهم سيحمون العرض والشرف والأرض فضاع كل شيء».

وأردف قائلاً: «كنا نعرف سلفاً أنهم عصا غليظة لنظام بشار الإجرامي، وإن تحولوا فيما بعد -بالإضافة لما كانوا عليه- عصاً أمريكية أيضاً، لذلك نرفع الأصوات مقهورين غاضبين، لأن ما يفعلونه ظلم مضاعف».

وأشار إلى أنهم «أخطر مما يفعله المستوطن في عفرين ومما يفعله المحتل في رأس العين وغيرها. السرطان أخطر من الفيضان. هل فهمتم؟ هل أشرح ذلك بالعبري؟».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط