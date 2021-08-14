مُفاجأة.. برينتفورد يفتتح البريميرليج ويفوز على آرسنال بثنائية

أسدل الستار منذ قليل علي اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم نادي آرسنال الإنجليزي بنظيره نادي برينتفورد الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولي ضمن مباريات الجولة الأولي بالـ البريميرليج علي ملعب جرين بارك بفوز الأول بنتيجة هدفين دون رد.

وشهد الشوط الأول من عمر اللقاء ضغط مبكر من نادي برينتفورد الإنجليزي بينما يحاول نادي أرسنال السيطرة علي مجريات اللعب. وفي الدقيقة 22 نجح فريق برينتفورد الإنجليزي في تسجيل هدف اللقاء الأولي عن طريق سيرجي كانوس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمرت محاولات نادي ارسنال في إحراز هدف التعادل لكن دون ترجمة أي فرصة لهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم برينتفورد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة فريق برينتفورد علي مجريات اللعب حتي نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريستيان نورجاد في الدقيقة 73.

وبعد انتهاء الوقت أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز برينتفورد بثنائية نظيفة في أولي مواجهات البريميرليج. وبهذه النتيجة أصبح برينتفورد يحتل صدارة ترتيب البريميرليج بثلاث نقاط بينما أرسنال يتزيل الترتيب.