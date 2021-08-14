هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!

وما أثار الضجة هو ملابس هيفاء وطريقة جلوسها، حيث ارتدت فستاناً أو قميص نوم أبيض، وجلست على أريكة منزلها بأريحية، وعلقت: (صباح الأمل، صباح الخير).

وبينما أشاد البعض بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، هاجمها آخرون بسبب جرأتها في الملابس، واتهموها باللجوء إلى (الفوتوشوب) لتحسين صورها.