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هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!

هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بفستان أبيض يُشبه قميص النوم.

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها تتناول طعام الإفطار، وهو عبارة عن كراوسون مع مشروب ساخن.
وما أثار الضجة هو ملابس هيفاء وطريقة جلوسها، حيث ارتدت فستاناً أو قميص نوم أبيض، وجلست على أريكة منزلها بأريحية، وعلقت: (صباح الأمل، صباح الخير).
وبينما أشاد البعض بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، هاجمها آخرون بسبب جرأتها في الملابس، واتهموها باللجوء إلى (الفوتوشوب) لتحسين صورها.
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