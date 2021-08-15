الإقليم يتحدث عن خطط جديدة لمواجهة أخطر موجة لكورونا

ما زالت جائحة كورونا تفتك بجميع مدن العراق، بما فيها إقليم كردستان الذي يحارب في جبهتين منفصلتين “قاسيتين تتمثلان بأزمة اقتصادية عسيرة ومؤشر فايروس” متصاعد لا يرغب بالهبوط.

مواجهة المرحلة الأخطر

الفحوصات التي تجرى داخل مدن الإقليم للتأكد من سلامة المواطنين من “كورونا”، أظهرت إصابة 20 شخصاً من كل 100 متقدم للفحص، وفق ما تحدث به الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان آسو حويزي.

وقال آسو حويزي في حديث إلى (المدى)، إن “الإقليم يواجه المرحلة الأخطر من الجائحة منذ تفشيها، حيث شهد معدل الإصابات والوفيات ارتفاعا ملحوظاً خلال هذه الفترة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان يعتمد خططاً خاصة في مواجهة هذه الموجة القوية”.

وأضاف حويزي، أن “من بين هذه الخطط زيادة عدد المستشفيات لاستقبال المرضى، فضلاً عن رفع التوعية الصحية للمواطنين من اجل تلقي اللقاح وعدم العزوف عنه”.

ولفت، إلى أن كل هذه “الإجراءات تأتي لمنع وصول إقليم كردستان إلى مرحلة العجز وخروج الجائحة عن السيطرة”.

واعرب حويزي عن خشيته، من “وصول مدن إقليم كردستان إلى مرحلة حساسة نعجز حينها عن استقبال المرضى في العناية المشددة”.

دعوات لتلقي اللقاح

الجهات المعنية لا تملك طريقة “سحرية لتفادي مخاطر الجائحة، والمواطن يقع عليه العبء الأكبر في حماية نفسه من هذا الفايروس المتحور”، تقول الباحثة الاجتماعية هيمان محمود. وأكدت محمود خلال حديثها إلى (المدى)، أن “المواطن لا بد وان يتعامل مع الجائحة كأمر واقع دون الاعتماد على غيره”.

وأشارت، إلى أن “الجهات المسؤولة تقوم بتوفير اللقاحات وهناك استجابة حتى في المناطق الريفية”.

وعن إمكانية فرض الحظر مجددا، قالت محمود، إن “إقليم كردستان كان يفرض الحظر سابقا، قبل أن يلغى هذا القرار مقابل صدور تعليمات وقائية (روتينية) من قبل الجهات المعنية”. وبينت، أن “إلغاء الحظر جاء بسبب الأضرار التي أوقعها على كاهل أصحاب القوت اليومي فضلا عن تسببه بمشكلات اجتماعية داخل الأسر في الأقليم، وصلت إلى مرحلة التفكك الأسري”.

وتابعت، “ليس هذا فقط، الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان لا يسمح بفرض الحظر على المواطنين وتعطيل أعمالهم، حيث سبق وان جربت السلطات في إقليم كردستان الحظر وواجهت ردود فعل غاضبة من المواطنين”.

ودعت محمود المواطنين الى “التعامل مع كورونا بمثل التعامل مع الأجهزة الذكية التي باتت ترافقنا في كل الأوقات”.

وانتهت، إلى “ضرورة عدم التهاون مع الجائحة خصوصاً من فئة الملقحين كون اغلب الوفيات التي تسجلها المواقف الوبائية في كردستان تكون من هذه الشريحة”.

وشهد القطاع السياحي في إقليم كردستان العراق تراجعاً كبيراً بسبب تفشي فايروس كورونا، حيث أن الإقبال على عدد كبير من المنتجعات والمناطق السياحية تراجع إلى الصفر في بعض الأوقات، حسب ما نقلته بيانات رسمية.

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