التجارة: الطحين في البصرة موجود بكثرة وأزمته مفتعلة

دعت إدارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة المواطنين في البصرة إلى التوجه إلى وكلاء البطاقة التموينية لاستلام الطحين المتكدسة لديهم، واصفة أزمة هذه المادة بالمفتعلة.

وقال المكلف بإدارة الشركة محمد حنون في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن “جولة ميدانية حصلت لعدد من وكلاء البطاقة التموينية أظهرت تكدس كميات كبيرة من الطحين”. وتابع حنون، أن “المواطنين يرفضون استلام هذه الكميات ما تسبب بأزمة الطحين في المحافظة”. من جانبه كشف مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب في البصرة معمر عبد القادر عن “إصدار قرار يقضي بحجب البطاقة التموينية عن أي مواطن يتخلف عن استلامها بعد 20 يوما من وصولها إلى الوكيل”. وذكر عبد القادر، أن “القرار جاء بعد ارتفاع أسعار مادة الطحين في الأسواق وتكدسها لدى الوكلاء وامتناع المواطنين عن استلامها بسبب ما يطلق من شائعات برداءة نوعية الطحين الموزع للوكلاء”.

وبين، أن “أبواب وهواتف الشركة متاحة لجميع المواطنين لتقديم أي شكوى عن نوعية الطحين الموزع أو أي تصرف يخالف القوانين يصدر من الوكيل تجاه المواطنين”.

وأشار عبد القادر إلى أن “فرع البصرة باشر بتوزيع الحصة السابعة من مادة الطحين إلى الوكلاء بنسبة 20%‎”.

ولفت، إلى “استمرار اللجان المشكلة في الشركة والقوات الأمنية بمراقبة أسعار الطحين في الأسواق المحلية لضمان استقرارها وعدم عودة ارتفاعها للمعدل الذي شهدته الأيام الماضية”.

من جانبه، أفاد مدير فرع تجارة الحبوب في البصرة سمير راضي علوان بأن “طاقة السايلو اليومية تتراوح من 1250 إلى 1500 طن يومياً”.

وشدد، على أن “الإنتاجية قد تضاعفت بعد حدوث أزمة ارتفاع أسعار الطحين، وبدأ الدوام الرسمي بنظام (الشفتين) مع رفع سقف التجهيز من إلى 2500 طن يومياً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط