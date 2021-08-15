الداخلية: إجراءات جديدة لمتابعة ظاهرة الرمي العشوائي

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة ظاهرة الرمي العشوائي، لافتة إلى أن العديد من العشائر قامت بطرد المتورطين بإطلاق العيارات أثناء المناسبات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث إلى (المدى)، إن “ظاهرة الرمي العشوائي ليست بجديدة على المجتمع العراقي”.

وأضاف المحنا، أن “هذه الظاهرة أخذت تتكرر على مدى السنوات الماضية، والقوات الأمنية تتعامل معها وفقاً للقانون”.

وأشار، إلى أن “وزارة الداخلية أوعزت إلى كافة المديريات بمتابعة ومكافحة هذه الظاهرة، بغية محاسبة المتورطين فيها”.

ويواصل المحنا أنه “لدى القوات الأمنية أوامر من مراجعها العسكرية، بحجز أي شخص يطلق العيارات النارية في الهواء بعموم المحافظات”.

وأشار ، إلى أن “مديرية شؤون العشائر لديها مهام تثقيفية لأبناء العشائر بالتعاون مع العشائر العراقية من أجل وضع حد لأي خرق للقانون”.

ومضى المحنا، إلى أن “بعض العشائر اتخذت إجراءات جديدة باستبعاد أي فرد ينتمي لها في حال إطلاق العيارات النارية بأي مناسبة كانت”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، في تصريح إلى (المدى)، أن “موضوع الرمي العشوائي أخذ بعداً كبيراً وفي جميع المناسبات سواء الأعراض أو التشييع وأدت تلك الأفعال إلى سقوط العديد بين قتيل وجريح”.

وتابع الزيادي، أن “متابعة هذا الموضوع تكون من اختصاص قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، فمن خلال إجراءاتها يتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم على القضاء بغية محاسبتهم”.

وتحدث، عن “عدد من الإجراءات تم اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية أدت إلى تراجع تلك الحالات لكنها ما زالت موجودة لغاية الوقت الحالي”.

ويرى الزيادي، أن “الرمي العشوائي يعكس حالة السلاح المنفلت الذي تعيشه البلاد، حيث ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً”.

وانتهى الزيادي، إلى “َضرورة تطبيق القانون بحق الجميع، وعدم استثناء أي شخص يحمل السلاح خارج السياقات الرسمية أو يطلق النار بشكل عشوائي، لأننا أمام حالة تخص الأمن المجتمعي”.

يذكر أن العراق يعاني من ظاهرة الرمي العشوائي بمختلف المناسبات أدت إلى وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

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