العمليات المشتركة: العراقيون مسؤولون عن حماية المدربين الأجانب

ذكرت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، أن القوات العراقية مسؤولة عن حماية المدربين الأجانب، مشيرة إلى أن طلب مساعدة التحالف الدولي في الضربات الجوية يكون وفق حاجة ضرورية.

وقال المتحدث الرسمي للقيادة تحسين الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، إن “أماكن تواجد المدربين الأجانب في العراق التابعين لقوات التحالف الدولي منوطة بمكان وجود العمليات الأمنية”.

وأضاف الخفاجي، أن “القوات الأمنية العراقية هي مسؤولة عن حماية أي مدرب أجنبي موجود على الأراضي العراقية”.

وأشار، إلى أن “العراق يمتلك سلاحا جويا قويا وقد اشترك في العديد من المعارك وأبلى بلاءً حسناً”.

وأستدرك الخفاجي، أنه “في بعض الأحيان تظهر حاجة ضرورية إلى تنفيذ ضربات جوية دقيقة وبسلاح معين مما يستعدي طلب المساعدة من التحالف الدولي”.

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