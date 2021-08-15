انتخابات تشرين: 257 نائباً حالياً وسابقاً و4 رؤساء برلمان ضمن المرشحين

بغداد/ تميم الحسن

أكثـر من نصف النواب سيخوضون الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، إلى جانب 5 وزراء في الحكومة و5 محافظين و7 من رؤساء مجالس المحافظات. كذلك قرر أكثـر من 80 نائباً سابقاً الدخول في السباق الانتخابي، و6 وزراء سابقين، وكل رؤساء مجلس النواب السابقين والحالي باستثناء واحد.

ويغيب بالمقابل رؤساء الحكومات جميعهم السابقون والحالي، فيما يقود مرشحون ومكلفون بالحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي، أحزابا جديدة. وأظهرت خارطة التيارات المتنافسة انتقالات المرشحين والنواب بين الأحزاب والمحافظات، وتحالف أطراف متناقضة وبينهم خصومات سابقة. كما تضمنت قوائم المرشحين أسماء متهمة بعمليات إرهاب وفساد، وقادة فصائل مسلحة بعضها هددت الدولة ومرشحاً يعتقد انه توعد بقطع أذني رئيس الوزراء.

قوائم النواب

وبحسب قوائم الترشيح التي نشرتها مفوضية الانتخابات، هناك 176 نائبا حاليا و81 سابقا من أصل 329 قرروا دخول التنافس.

وأعلى عدد للنواب العائدين كان في بغداد، حيث يرشح 29 نائباً من أصل 69 مقعداً، زائداً مقعدين مخصصين لـ”كوتا” المسيحيين والصابئة. تأتي بعدها نينوى بـ22 نائبا حاليا و12 سابقا ضمن 31 مقعداً مخصصة للمحافظة زائداً 3 مقاعد لـ”كوتا” المسيحيين والإيزيدين والشبك. وفي المرتبة الثالثة ذي قار حيث يعود 13 نائبا حاليا، لكن السابقين 5 فقط، وخصصت للمحافظة 19 مقعدا. أما اقل محافظات فهي مدن كردستان، حيث يعود نائبان اثنان فقط في دهوك (11 مقعداً+ مقعد واحد كوتا المسيحيين)، و3 في اربيل (15 مقعداً+ مقعد واحد كوتا المسيحيين). أما أعلى عودة للنواب مقارنة بعدد المقاعد، فجاءت صلاح الدين في المرتبة الأولى حيث عاد 11 نائبا من أصل 12 إلى التنافس. أما كركوك فحلت بالمرتبة الثانية حيث عاد 10 نواب من أصل 13 بينهم مقعد مخصص لـ”كوتا” المسيحيين.

رؤساء المجلس

بالمقابل عاد 4 رؤساء نواب من أصل 5 إلى الترشح، وهم رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي الذي يرأس تحالف تقدم، ويرشح عن الانبار، والسابق سليم الجبوري عن تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر ويرشح في ديالى إلى جانب رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني ضمن (عزم) عن بغداد، وأسامة النجيفي الذي يرأس قائمة للعراق متحدون ويرشح عن نينوى. ويغيب من رؤساء مجلس النواب الذين شغلوا المنصب من 2006 (الدورة الأولى للبرلمان)، إياد السامرائي فقط، والذي كان رئيس البرلمان لعام واحد فقط بين 2009 و2010.

رؤساء الحكومة

أما رؤساء الحكومات الذين شغلوا المنصب منذ 2004، فيغيبون جميعهم عن الترشح، وهم إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، والحالي مصطفى الكاظمي. لكن 3 منهم يقودون تيارات كبيرة مشاركة بالتنافس، باستثناء إياد علاوي (زعيم المنبر العراقي) الذي أعلن مقاطعته الانتخابات.

ويقود نوري المالكي ائتلاف دولة القانون ويطمح بحسب تصريحات لمقربين منه في الحصول على رئاسة الحكومة، إلى جانب حيدر العبادي زعيم تحالف النصر. كذلك يتزعم ثلاثة من ابرز الذين رشحوا لخلافة الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي في نهاية 2019، أحزابا جديدة دخلت السباق الانتخابي. ويقود علي علاوي، المكلف بتشكيل الحكومة حزب منقذون، والمكلف الآخر والنائب عدنان الزرفي حركة الوفاء، والمرشح السابق والنائب محمد السوداني تيار الفراتين.

وزراء..

أما الوزراء، فقرر 5 وزراء في حكومة الكاظمي الحالية الترشح، وهم: عدنان درجال، وزير الرياضة عن حزب مهنيين للإعمار برئاسة وزير الإعمار السابق محمد الدراجي. وينافس درجال في بغداد. وأركان شهاب وزير الاتصالات، مرشحاً عن ديالى ضمن الترشيحات الفردية، وعادل حاشوش وزير العمل مرشحاً عن ذي قار ضمن الترشيحات الفردية أيضاً.

كذلك علاء الجبوري وزير التجارة عن تحالف عزم، مرشحا عن نينوى، وايفان فائق وزيرة الهجرة مرشحة عن نينوى ضمن حركة بابليون التي يقودها ريان الكلداني احد قادة الحشد الشعبي والمقرب من منظمة بدر.

أما الوزراء السابقون، فقرر 6 وزراء العودة إلى التنافس، وهم وزير الإعمار طارق الخيكاني، وزير الرياضة عبد الحسين عبطان، وزير شؤون المحافظات والنائب السابق احمد الجبوري. إضافة إلى وزير العلوم عبد الكريم السامرائي، ووزير الدولة والنائب السابق صلاح الجبوري، ووزير البيئة والنائب الحالي قتيبة الجبوري.

الحكومات المحلية

كذلك قرر 5 محافظين حاليين دخول التنافس، وهم: محافظ بغداد محمد عطا عن دولة القانون، محافظ البصرة اسعد العيداني ( نائب فائز في 2018 لم يؤد اليمين) عن تحالف هو يرأسه تحت اسم “تصميم”. إلى جانب علي فرحان عن تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، عمار جبر محافظ صلاح الدين عن تقدم، راكان الجبوري محافظ كركوك ( نائب فائز في 2018 لم يؤد اليمين) عن التحالف العربي. أما المحافظون السابقون فقرر 4 منهم الترشح، وهم فلاح الجزائري محافظ بغداد السابق، ومنصور المرعيد محافظ نينوى. إضافة إلى آمال الهر محافظ كربلاء السابق عن دولة القانون، وصادق مدلول محافظ بابل السابق والنائب الحالي. كذلك 7 رؤساء مجالس محافظات يخوضون التنافس، وهم: رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد عن العراق متحدون، وصباح البزوني عن البصرة.

إلى جانب احمد العلواني رئيس مجلس محافظة الانبار، ومنذر الشواي عن ميسان، ورعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل، حاكم الياسري في السماوة، وجبير الجبوري رئيس مجلس محافظة الديوانية.

مفاجآت..

وتضم قوائم الترشيح أسماء أثارت جدالا كتصريحات النائب السابق مشعان الجبوري والذي تنافس عن صلاح الدين، وزميله احمد الجبوري (ابو مازن) النائب والوزير السابق الذي حكم عدة مرات بقضايا فساد.

كذلك محمد الدايني النائب السابق عن ديالى والمتهم بتفجير البرلمان في 2007، وخالد سلطان ابن وزير الدفاع في نظام صدام، سلطان هاشم الذي ابعد عن التنافس ثم أعيد بقرار من القضاء.

أما المفاجأة في الانتخابات فكان حسين مؤنس المحمداوي والذي يعتقد بأنه هو نفسه “ابو علي العسكري” المشهور بتغريداته ضد الحكومة، وآخرها تهديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بقطع أذنيه. حسين مؤنس هو رئيس حركة حقوق وهو تيار جديد دخل الانتخابات، وهو ممثل لكتائب حزب الله، التي يعتقد ان المحمداوي وهو عضو في مجلس شورى لكتائب حزب الله، ويعمل مستشارا أمنيا وعسكريا في ذلك الفصيل التابع للحشد الشعبي.

المحمداوي يترشح عن بغداد، وكان قد ورد اسمه في تغريدات “ابو علي العسكري” الذي يعتقد بأنه شخص واحد، كما تداول ناشطون العام الماضي صورا لمذكرة اعتقال بحق المحمداوي على اثر تغريداته، فيما لم يتم التأكد بعد ذلك من صحة الوثيقة. أيضا من الأسماء التي ارتبط اسمها بتهديد الناشطين والمتظاهرين هو يوسف السيناوي، رئيس حزب ثار الله، مرشحا عن البصرة. والسيناوي كان قد رشح في انتخابات 2018، لكنه لم يحصل على أي مقعد.

واتهم زعيم “ثار الله”، بقتل محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي في 2012، بحسب تصريحات سابقة لشقيق الوائلي.

وفي 2020 أغلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مكتب “ثار الله” في البصرة – قبل أن يعود لافتتاحه بعد أسبوع- عقب اتهامات بإطلاق رصاص من داخل المكتب ضد متظاهرين.

وبحسب ناشطين في البصرة أن “ثار الله” كان قد رفع دعاوى قضائية ضد 16 ناشطاً في المدينة بسبب تظاهرات 2018. أيضاً في هذه الانتخابات يظهر دخول كتائب الإمام علي، حيث ابرز مرشحيها النائب السابق عزيز المياحي في الديوانية. والكتائب كانت قد هددت في أيار الماضي باقتحام المنطقة الخضراء، على اثر اعتقال الحكومة للقيادي في الحشد قاسم مصلح.

كذلك يشارك في الانتخابات ائتلاف قادرون، برئاسة حسن الحسناوي الأمين العام لقوات الإمام المنضوية في الحشد الشعبي يضم التحالف كل من حزب الثقة العراقي وتيار الأبرار الوطني عدد مرشحي التحالف 26 مرشحا في عموم العراق.

موسم الانتقالات

أما رئيس الحشد وهو فالح الفياض، فيقود تحالفا جديدا باسم العقد الوطني فيما يتحالف الحزب الإسلامي معه، بعد أن شارك في انتخابات 2018 مع ائتلاف العبادي (النصر).

وفي موسم الانتقالات، كانت المفاجأة تحالف وزير الدفاع خالد العبيدي مع (عزم) التي تضم خصوم الأخير، أبرزهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي.

والعبيدي لم يغير انتماءه السياسي فقط، وإنما أيضاً انتقل من الموصل التي فاز عنها في 2018، وتحول إلى بغداد.

ومثله رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، الذي يقود تحالف كفاءات، حيث يرشح عن بغداد بعد أن فاز في الانتخابات الماضية عن بابل.

وبالعكس فعلت النائبة آلا طالباني، حيث انتقلت بعد فوزها عن بغداد في 2018 إلى كركوك، ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني.

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