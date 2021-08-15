رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: فريق قانوني متخصص يعيد دراسة وتصحيح عقد مشروع بسماية السكني

أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان وبعد مفاوضات مكثفة مع شركة هانوا الكورية الجنوبية تعكف على إعادة صياغة وتصحيح عدد من النصوص القانونية الخاصة بعقد مشروع مدينة بسماية.

وأضافت خلال اجتماعها السبت 14/آب/2021 مع مجموعة من ممثلي البنايات في المشروع بحضور المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الهيئة أن الصيغ التعاقدية الجديدة التي تسعى الهيئة لإبرامها مع شركة هانوا وعدد من الشركات الخدمية الأخرى العاملة في المدينة يجب أن تصب في خدمة الساكن وتضمن إعادة العمل للمشروع بإنسيابية وإستمرار، وصولاً إلى (100) ألف وحدة سكنية.

وأعلنت النجار خلال اللقاء عن نية الهيئة طرح جميع المرافق الخدمية والتجارية في المدينة للإستثمار بشكل متاح لكل من يمتلك القدرة على تقديم الخدمة إبتداءً من سكان المدينة الذين ستكون لهم الأولوية بذلك، وأن لا تكون حكراً على مستثمرين محددين.

وكان ممثلو البنايات قدموا عرضا تفصيلياً بأبرز المشكلات والمعوقات التي يشهدها المشروع ويواجهها السكان، من بينها التردي الحاصل بالخدمات المقدمة في المدينة من قبل الشركة المكلفة، وإتخاذ الإجراءات بحقها، وأبرز الخطوات الواجب إتخاذها من قبل الهيئة والجهات القطاعية المعنية في الدولة الخاصة بتخفيف الاختناقات، وضمان الإنسيابية في دخول وخروج السكان ولاسيما مع الزيادة الكبيرة التي يشهدها أعداد السكان بالمشروع.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس جمعية (ملاك بسماية) من الساكنين الذين يتم انتخابهم لذلك، تكون مهمتها المشاركة في إدارة المدينة والاطلاع على سير الأعمال من قبل الشركات الخدمية، إلى جانب رصد المخالفات والتجاوزات، ورفع تقارير دورية بتنسيق مباشر مع دوائر الهيئة المعنية بالمشروع.

وشدد جميع الحضور على أهمية الحفاظ على الأملاك العامة في المدينة، وتشخيص الحالات الفردية الشاذة التي تمارس من قبل فئة قليلة بقصد التخريب والتجاوز بشكل يعطل مصالح يومية وملحة للسكان، وأن تكون هذه مسؤولية مشتركة من جميع الساكنين والإدارات على حدٍ سواء بما يضمن بقاء بسماية مدينة متحضرة وأنموذجاً مزدهراً للسكن في العراق.

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دائرة العلاقات والإعلام

الهيئة الوطنية للاستثمار

14 – آب – 2021

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