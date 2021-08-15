Posted on by

كربلاء و جذور الحزن في العراق

صوت العراق : ابتسام ابراهيم

بمناسبة حلول شهر محرم الحرام واستذكارا لواقعة الطف الاليمة اقام منتدى الفكر المعاصر يوم الجمعة الموافق ١٣/٨/٢٠٢١ وعلى قاعة جواد سليم في المركز الثقافي البغدادي ندوة فكرية ثقافية بعنوان ( جذور الحزن في العراق القديم وانعكاسها على احزان كربلاء )

تحدث فيها الباحث في علم الآثار والتأريخ القديم الدكتور(مهدي ناهي العقيلي) عن جذور الحزن في العراق عبر التاريخ وكيفية تناقله عن طريق الملاحم و الروايات والأغاني

مستذكرا اهم المسببات السياسية والدينية والاقتصادية فضلا عن الطبيعة الجغرافية للبلد والتي بلورت هذا الحزن و اعطته صبغته الخاصة حتى بات يعرف باسم الحزن العراقي

و اوضح العقيلي في حديثه ” ان الطبيعة الجغرافية للعراق ساهمت بشكل كبير في تناقل هذا الحزن والاحتفاظ به فضلا عن شخصية الفرد العراقي فهي شخصية معطاءة قابلة للتجدد ورفض الهزيمة رغم كل ما مرّ به عبر الازمان “

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close