كربلاء و جذور الحزن في العراق

صوت العراق : ابتسام ابراهيم

بمناسبة حلول شهر محرم الحرام واستذكارا لواقعة الطف الاليمة اقام منتدى الفكر المعاصر يوم الجمعة الموافق ١٣/٨/٢٠٢١ وعلى قاعة جواد سليم في المركز الثقافي البغدادي ندوة فكرية ثقافية بعنوان ( جذور الحزن في العراق القديم وانعكاسها على احزان كربلاء )

تحدث فيها الباحث في علم الآثار والتأريخ القديم الدكتور(مهدي ناهي العقيلي) عن جذور الحزن في العراق عبر التاريخ وكيفية تناقله عن طريق الملاحم و الروايات والأغاني

مستذكرا اهم المسببات السياسية والدينية والاقتصادية فضلا عن الطبيعة الجغرافية للبلد والتي بلورت هذا الحزن و اعطته صبغته الخاصة حتى بات يعرف باسم الحزن العراقي

و اوضح العقيلي في حديثه ” ان الطبيعة الجغرافية للعراق ساهمت بشكل كبير في تناقل هذا الحزن والاحتفاظ به فضلا عن شخصية الفرد العراقي فهي شخصية معطاءة قابلة للتجدد ورفض الهزيمة رغم كل ما مرّ به عبر الازمان “

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط