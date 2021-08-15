لا يمكن القيام بالاصلاح الجذري في العراق دون القوة

يبدو ان اكثر من 18 سنة ونصف لا تزال غير كافية لشعبنا العراقي لاستيعاب الدروس. لعل اهمها على الاطلاق ان الطرق السلمية عن طريق المنافسة الانتخابية او التظاهرات السلمية لن تؤدي لاسقاط الحكومة الطائفية في بغداد. كما ان الخروج من جحيم المحاصصة وهيمنة مليشيات الحشد التكفيرية لن تستطيع أنتفاضة تشرين تحقيقها. لان سلطة الاحتلال في العراق تمكنت من التعايش مع الغش والخداع والكذب عن طريق تزييف وتحوير اللعبة الانتخابية.

لقد سارت وفق ما يريده الاحتلال الامريكي والايراني. اللذان فرضا معادلات ظالمة. هيمنت فيها ثلة من اقلية شعوبية مختارة تتحدث باسم المكونات العراقية. هذه الثلة غير الوطنية كانت تمثل بالحقيقة الاكراد الانفصاليين والشيعة الشعوبيين والاخوان السلطويين. تلك الشخصيات المنتخبة من قبل الاجانب هي التي وافقت على الدستور المسخ. الذي كتبه المستعمرون لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي.

لا يزال العراقيون رغم مرور اقل من عقدين يعانون وتزداد معاناتهم يوما بعد يوم. من انهيار الخدمات العامة وتهري البنى التحتية في انحاء البلاد. ومن تردي اهم قطاعين اساسيين في اية دولة وهما التعليمي والصحي الى مستويات قياسية. لقد تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين رغم زيادة اسعار النفط. دون نسيان الهبوط المروع لعملتنا الوطنية الدينار قبل اقل من عام. هناك تراجع غير مسبوق في القوة الاقتصادية لوطننا. اضافة الى السقوط الكارثي للعملية السياسية التي يقودها اشخاص حاقدين على العرب والعراق. عملية سياسية افرزت دستور الغى المواطنة وعملق هيمنة الشعوبيين اللا وطنيين.

كانت لنا امال عظام بعد انتفاضة تشرين قبل اقل من سنتين. لقد كنا نتوقع ان يواكب المنتفضون تطلعات الشعب العراقي وتكون لهم رؤى استراتيجية واضحة. فالشعب كان ولا يزال يطالب بالاصلاح الجذري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي. التف حول المنتفضين رجاء امكانية تغيير قواعد اللعبة السياسية التي فرضتها امريكا واذناب ايران.

نحن اليوم اذن امام واقع متجدد سبق ان سلكه الدكتاتوريون وانظارهم على مر العصور. فسلطة بغداد لم ولن تأخذ الدروس الا بعد فوات الاوان. لم يدركوا بعد ان عنادهم واستحواذهم على السلطة بفضل امريكا وايران لن يدوم طويلا. الم يعلموا لما حصل لشاه ايران او النظام العراقي السابق وغيرهما.

فمثلما لم يستوعب اليوم النظام الافغاني الدمية بيد امريكا. بان الاخيرة لا تفي بوعدها لحمايته. كما ان الاعتماد عليها غير مضمون النتائج ومحفوف بالمخاطر كما رأينا. اضافة الى كونه خيانة للدين والوطن وضد هوية الشعب الافغاني وعاداته.

سوف لن يستوعب النظام الطائفي العراقي الدمية بيد امريكا ايضا الدرس الافغاني. لذلك فانهم لن يتركوا سلطتهم السياسية طواعية. لقد تعودوا على الفساد وسرقة قوت الشعب وخيانة الوطن والشعب. لا يستطيعوا ترك الشعب العراقي اختيار طبيعة نظام حكمه. لآن فضائحهم تزكم الانوف وستكون لعنة الله عليهم ولعنة الاجيال الى يوم الدين.

لا بديل ان يعتمد الشعب العراقي على الله وعلى نفسه لشق طريقه دون الاعتماد على احد. بالنهاية لن يكون مصيرهم بافضل من مصير اسلافهم. وسيلاقون مصيرا اسوء بكثير من مصير قريتهم النظام الافغاني. سوف لن يجدوا من يمنحهم اللجوء سواء من سيدتهم التي منحتهم السلطة امريكا او غيرها.

ينبغي على شعبنا ان يتعلم مما يحدث في افغانستان اليوم افضل الدروس. فلو سلك الافغان التظاهرات السلمية والاحتجاجات لما وصل نظامهم العميل الى السقوط الوشيك. فلا يمكن اذن ان يسقط النظام اللا وطني الشعوبي العراقي بالتظاهرات او الاحتجاجات السلمية ايضا. التاريخ يعلمنا ان العهد الملكي سقط بالقوة. كما ان نظام عبدالكريم قاسم ونظام البعث الاول ونظام عبدالرحمن عارف سقط بالقوة ايضا. كذلك الامر بالنسبة الى نظام صدام حسين. هذا النظام الذي جاء بفضل جيش الغزو الامريكي لن يسقط الا بالقوة. فمتى يدرك العراقيين بان الحق ينتزع انتزاعا.

د. نصيف الجبوري

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