مجلة أميركية: حكومة الكاظمي تؤدي دوراً مهماً في تهدئة المنطقة

ترجمة حامد احمد

أكدت مجلة فورن بوليسي الأميركية أن العراق سيعلب دوراً مهماً في إنهاء صراعات المنطقة من خلال مؤتمر قمة بغداد المزمع إقامته نهاية الشهر الحالي، لافتة إلى إمكانية حصول تقارب بين السعودية وإيران، فضلاً عن تقارب آخر بين تركيا ومصر.

وذكرت في تقرير ترجمته (المدى)، إن “وسائل إعلام تركية ذكرت الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية وجهت دعوة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لحضور قمة أمن إقليمية ستشارك فيها أيضا إيران وسوريا والعربية السعودية والأردن والكويت والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف التقرير، أن “مصادر إعلامية أخرى أكدت أن قائمة الضيوف ستشمل أيضا دولة الإمارات وقطر ومصر”. ولفت، إلى ان “لقاء القمة هذا، الذي من المتوقع أن يعقد في نهاية شهر آب الحالي، هو بمثابة أحدث محاولة يتبناها العراق كانت بدايتها عام 2019 ليصبح قوة بنّاءة في الشرق الأوسط، ويؤشر لحدوث تغيير كبير”. ونوه التقرير، إلى أن “أخبار عدم الاستقرار والعنف والفساد الذي أعقب دخول القوات الأميركية كانت هي العناوين المهيمنة حول العراق، أما الآن فان وسائل إعلام ومحللين ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة يركزون على البلاد كمصدر لاستقرار إقليمي”.

وأكد، أن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي حصل على ثناء كل شخص تقريبا لإصراره على تعديل سياسات العراق وثرواته، أصبح يؤمن بان فرصة حل مشاكل العراق الداخلية تكمن في أن يلعب دورا مساعدا لتسوية المشاكل التي حوله”. ويواصل التقرير، أن “الكاظمي قد يكون في باله شيء، وهو أن عدم استقرار بلدان الجوار يساهم في تفاقم مشاكل البلاد المتعددة”. ويتساءل التقرير “هل تمتلك بغداد ذلك النفوذ والموارد والمكانة لصياغة منطقة أكثر استقرارا؟”. وتابع، أن “الكاظمي لديه مجموعة من الأشياء والمميزات سيستخدمها هنا، أولها علاقاته التي بناها مع مسؤولين كثيرين بينما كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات للفترة ما بين 2016 و 2020”.

وأوضح، أن “الأمر ما يزال غير واضح لماذا يحتاج السعوديون والإماراتيون والمصريون مساعدة العراق”. يرى التقرير، أن “المؤشر الأول لدور الحكومة العراقية الجديد والبناء أكثر تجاه المنطقة يرجع تاريخه بالفعل الى وصول الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء، في ربيع عام 2019 حيث أعلنت مصر والأردن والعراق عن نيتهم إنشاء آلية لتعاون اقتصادي وجيوسياسي”. بعد مرور سنتين تخللتهما أربعة لقاءات قيادية بعد ذلك، أفاد التقرير، بأن “العراقيين والمصريين والأردنيين اتفقوا على إنشاء خط أنبوب من البصرة إلى العقبة مع خطط لتمديده وإيصاله لمصر”.

وبين، أن “هذه الأطراف اتفقت على ربط خطوط الكهرباء لديهم لتقليل اعتماد العراق على إيران وتوفير فرص استثمارية لشركات مصرية وأردنية للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق”. وتحدث التقرير، عن “منافع سياسية وجيوستراتيجية واضحة من هذه العلاقة الثلاثية بالنسبة للكاظمي والعراق”.

ونقل عن “آخر لقاء في حزيران بين القادة الثلاثة المصري والعراقي والأردني، تأكيد رئيس الوزراء على أن الدول العربية تسعى لبلورة رؤية موحدة عبر التعاون والتنسيق لحل النزاعات في سوريا وفلسطين وليبيا واليمن”.

وذكر التقرير، أن “مراقبي الشرق الأوسط تحمسوا خلال الربيع الماضي لتقارير قيام بغداد بوساطة بين العربية السعودية وإيران”. وأردف، أن “العراقيين تولوا مسؤولية الدفع نحو التسوية بين تركيا ومصر”، لافتاً إلى “شائعات برزت أيضا عن قيامهم بنفس الشيء بين انقرة وأبو ظبي”. ويجد التقرير أن “تخفيف هذه النزاعات الإقليمية سيعود بالفائدة بالتأكيد على اليمنيين والفلسطينيين والليبيين والسوريين وكذلك العراقيين”، إلا أنه يشير إلى “البعد الإيراني لهذا الامتداد الذي يدركه الكاظمي جيداً ويعرف التعامل معه”. وشدد، على أن “إقامة علاقات أقوى مع قوى إقليمية مهمة مثل مصر والأردن وتركيا والعربية السعودية وكذلك دولة الإمارات سيوفر للكاظمي قوة وعمقا أكثر لسحب العراق من النفوذ الإيراني بدون إثارة شيء”.

ووصف التقرير، “العراقيين بالواقعيين”، مضيفاً أن “إيران ستعمل دائماً على أن تكون ذات نفوذ ومصالح في العراق”. وتابع، أنه “بصياغة دور اكبر للعراق بين البلدان العربية ستكون للكاظمي فرصة أفضل لتأسيس علاقة ند دولة لدولة مع إيران بدلا من علاقة خضوع”.

ويطرح التقرير سؤالاً أخر وهو “ما هي فرص الكاظمي للنجاح؟”، وعدّ “مشاكل العراق الداخلية من الصعب جدا حلها بدون حل ضغوط المشاكل الإقليمية المتراكمة”.

ويستدل بـ”ضربات جوية تركية في شمال شرقي سوريا في أواخر عام 2019 تسببت بنزوح عشرات آلاف الكرد السوريين إلى العراق، مما أضاف ذلك عبئا آخر على أعباء الدولة”. وينصح التقرير “رئيس الوزراء بان يكون له اهتمام بتهدئة التوترات الإقليمية، وسيكون ذلك من خلال الإعلان بان العراق قادم من جديد بلعب دور التهدئة في المنطقة”.

ويواصل، أن “سياسة اردوغان الخارجية العدوانية عبر السنوات الاخيرة التي ليس لها داع ، قد تركت تركيا معزولة في الشرق الأوسط وجفاها حلفاء انقره في اوروبا والولايات المتحدة”.

وأشار التقرير، إلى أن “أخبارا اقتصادية سيئة وعدم كفاءة في التعامل مع كوارث الطبيعة مثل وباء كوفيد – 19 وحرائق برية قد أضرت بالرئيس التركي سياسياً، نتيجة لذلك يبدو أنه ستكون فرصة سانحة له للسعي نحو علاقات أفضل مع العربية السعودية والإمارات ومصر”.

ولفت، إلى أن “القادة الإماراتيين من جانب آخر يبدو أنهم أكثر انفتاحاً نحو تسوية مؤقتة مع كل من إيران وتركيا، وبقدر ما يتعلق الأمر بالمباحثات السعودية الإيرانية، فلا يكلف ذلك شيئا بالنسبة للسعوديين بان يلتقوا بالإيرانيين في بغداد، حتى أن ذلك قد يعطي زخما للسيادة العراقية التي تدعمها السعودية أصلا”.

ومضى التقرير، إلى أن “من الأفضل بالنسبة لكل طرف أن تكون الحكومة العراقية جهة تريد تقديم المساعدة، وأن اجتماع القمة المرتقب في بغداد قد يكون خطوة مهمة لاستبدال أيام يأس السنوات الأخيرة بشيء يحمل بوادر أمل”.

عن فورن بوليسي

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