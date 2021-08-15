وفاة موسيقار عراقي مشهور: القائد السابق لفرقة كاظم الساهر

توفي الموسيقار العراقي، فتح الله أحمد، الأحد (15 آب 2021)، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، في تركيا.



وقال مصدر لموقع IQ NEWS، إن “الموسيقار فتح الله أحمد، توفي اليوم، في تركيا متأثراً بفيروس كورونا بعد أشهر على إصابته”.

وفتح الله أحمد صالح من مواليد 23 تموز 1957، وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى البلاد.

وهاجر صالح من العراق في تموز 2002، ولم يعد بعد ذلك حيث عاش مقيماً في الإمارات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط