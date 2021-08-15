40 يوماً على انطلاق الدعايات الانتخابية والشوارع خالية منها!

بغداد/ حسين حاتم

على الرغم من تحديد المفوضية لموعد انطلاق الدعايات للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نحو 40 يوماً إلا أن الشوارع ما تزال تفتقر الى تلك الدعايات إلا ما ندر منها.

ويعزو مراقبون سبب انعدام الدعايات الانتخابية في الشوارع، إلى انطلاقها في وقت مبكر لأول مرة

في تاريخ الانتخابات العراقية.

في حين تتضارب الآراء حول تخوف كتل سياسية ومرشحين من تأجيل الانتخابات لذا يتم تأخير الدعايات حتى أيام معدودة قبل موعد الاقتراع، بحسب تعبيرهم.

وتقول مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في حديث لـ(المدى)، إن “مفوضية الانتخابات نظمت الدعاية الانتخابية وفق شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية”، مبينة أن “البدء بالدعايات وتأخيرها يعود إلى المرشح”. وترى أبو سودة، أن “تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية قبيل 3 أشهر من موعد الانتخابات ربما يكون سببا رئيسا في التأني والتريث بانطلاقها من قبل المرشحين”.

وتضيف، أن “المفوضية تتابع المرشحين في حال وجود مخالفات بمسألة الدعاية”.

وقرر مجلس المفوضين السماح للمرشحين بالمصادقة على أسمائهم المباشرة بالدعاية الانتخابية من تاريخ صدور قرار المصادقة، (7 تموز 2021)، ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 7 تشرين الأول المقبل.

وحددت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات النيابية المبكرة، فيما أكدت أن هناك تنسيقاً مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات لتحديد الأماكن التي تمنع فيها الحملات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي حينها، إن “مجلس المفوضين صادق على النظام الذي ينظم الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لهذه الحملات”، لافتة إلى أن “مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول الأماكن التي تمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طوال مدة الحملة”.

ونوهت، إلى “منع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، ومنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن محطات الاقتراع والأبنية”. وأشارت غلاي، إلى منع “استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات”.

وشددت، على “منع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية”.

ونبهت غلاي، إلى “عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي لكل من موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية، أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

وتحدثت غلاي عن “منع وحظر التأثير على الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات”، موضحة أنه “يحظر أيضاً على الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار بيانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب آخر”.

وأكدت الحظر على “كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم أفكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة”.

ولفتت غلاي، إلى عدم الجواز لأي “مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية”.

وأفادت بـ “منع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين، فضلاً عن أنه لا يجوز وضع إعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين، إضافة إلى أنه يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء احزاب وتحالفات لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية”. بدورها، تقول عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن “اغلب المرشحين يتعمدون التأخير بإطلاق دعاياتهم الانتخابية خوفا عليها من التلف والتخريب”.

وعن سؤالها هل هنالك تخوف من تأجيل الانتخابات تؤكد جودت أنه “لا يوجد تخوف من تأجيلها، والانتخابات ماضية وقائمة بموعدها”. وتضيف عضو مجلس النواب، أن “الأغلبية مع موعد اجراء الانتخابات في تشرين المقبل”، لافتة الى ان “الانتخابات بالأساس هي مطلب شعبي”. وترى جودت، أن “الانتخابات المقبلة مهمة جدا، وستغير العملية السياسية في حال تمت دون مال سياسي وسلاح منفلت وشراء ذمم (…)”.

من جهته، يقول المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن “مرشحي الكتل السياسية والأحزاب تراقب المشهد السياسي عن بعد خوفا من تأجيل الانتخابات”.

ويضيف الموسوي، أن “اغلب مرشحي الانتخابات يتعمدون تأخير دعاياتهم إلى العشرة أيام الأخيرة قبل إجراء الانتخابات لاعتقادهم أن الحملة الإعلامية تكون أقوى في تلك الفترة”.

ويرى المحلل السياسي، أن “السبب الآخر في انعدام الدعايات الانتخابية بشوارع المحافظات هو لجوء الكثير من المرشحين إلى الدعايات الانتخابية الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليبدأ حملته بالبوسترات قبل الانتخابات بأيام معدودة”.

ويشير الموسوي الى، انه “في حال أجريت الانتخابات في موعدها المحدد اذا ما استطاعت الكتل السياسية من اقناع الكتل المعارضة فإن الانتخابات المقبلة ستكون الأفضل من الانتخابات السابقة”.

ويبين، ان “استمرار الانسحابات سيكون ذات تأثير سلبي على نتائج الانتخابات، ويقودنا إلى إعادة تدوير الوجوه”.

وعلى رغم إغلاق مفوضية الانتخابات باب الانسحابات أمام القوى السياسية المصادق عليها فإن ذلك لم يمنع 3 تحالفات و8 أحزاب من إعلان مقاطعتها الاقتراع المقبل، والتحالفات هي “الكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “المنبر العراقي” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وكذلك “البيت الوطني” وهو تكتل سياسي أنتجته أكبر احتجاجات تشرين. أما الأحزاب الثمانية فمن أبرزها “جبهة الحوار الوطني” بزعامة صالح المطلك و”الحزب الشيوعي”، و”حزب التجمع الجمهوري”، و”حزب الدعوة تنظيم الداخل”، وحزب “المرحلة” المدعوم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحزب “أبناء النهرين” أحد أحزاب الحراك الشعبي.

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