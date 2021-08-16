إيران تشترط الاعتراف باتفاقية صدام مقابل جلوسها مع بغداد لحل مشكلة ملف المياه

بعد تجفيفها لأكثـر من أربعين نهرا كبيرا ومتوسطا وصغيرا في العراق، ترفض إيران التفاوض مع الجانب العراقي لحل مشكلة أزمة المياه، مشترطة على بغداد اعترافها المسبق باتفاقية الجزائر الملغاة مقابل موافقتها بالجلوس على طاولة المفاوضات.

وذكر ظافر عبد الله حسين نقيب الجيولوجيين العراقيين في حديث لـ(المدى) أن أزمة المياه القائمة بين بغداد وطهران تدور بشأن رفض الحكومة العراقية الاعتراف باتفاقية الجزائر المبرمة بين نائب رئيس الجمهورية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي التي تنازلت عن نصف شط العرب.

وفي السادس من شهر آذار من العام 1975، وقعت اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران متضمنة مجموعة من البنود والفقرات من أهمها تقاسم شط العرب بين الدولتين، إضافة إلى أنها احتوت أيضا على بروتوكولات لتنظيم عملية توزيع المياه القادمة من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي العراقية.

وألغى رئيس النظام السابق هذه الاتفاقية في العام 1980 الأمر الذي تسبب في إشعال حرب الخليج الأولى والتي امتدت إلى 8 سنوات. وتابع حسين أن “إيران تشترط على الحكومة العراقية اعترافها باتفاقية الجزائر مقابل موافقتها على الجلوس معها على طاولة المفاوضات لمناقشة أزمة المياه”، موضحا أن كل الحكومات المتعاقبة من العام 2003، حتى هذه اللحظة تتخوف من الاعتراف باتفاقية الجزائر لأنها تنازلت عن حقوق العراق.

وكان الرئيس الأسبق جلال الطالباني اعتبر اتفاقية الجزائر الموقعة بين بغداد وطهران عام 1975 والخاصة بتحديد الحدود بين البلدين في شط العرب ملغاة. وأضاف نقيب الجيولوجيين الذي كان يعمل مستشارا سابقا في وزارة الموارد المائية أن “الحكومة وفق هذه الخلافات والتقاطعات لا تستطيع عمل كل شيء”، منوها إلى أن “هذه الاتفاقية معترف بها في الأمم المتحدة ولا يمكن إلغاؤها”. ولفت إلى أن “إيران لم تجرِ أية مفاوضات مع العراق منذ العام 2003 وحتى وقتنا الحالي بشأن الملف المائي، بعد اشتراطها الاعتراف المسبق بالاتفاقية مقابل البدء بالمفاوضات”. وفي هذا الصدد قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قبل أكثر من أسبوع تقريبا، إن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، مشددا على ضرورة التحرك الدبلوماسي لاستحصال حقوق العراق المائية. وفي تصريحات سابقة لوزير الموارد المائية أكد أن “الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا وما زال يقطع المياه عن الأنهر والجداول في ديالي، ما تسبب بأضرار جسيمة للسكان الذين يعتمدون بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران”.

وأضاف الوزير “في حال إصرار إيران على عدم التعاون مع العراق حيال الأزمة المائية وفق المواثيق الدولية، سنضطر إلى اللجوء لليونسكو والأمم المتحدة وحقوق الإنسان للحصول على حقوقنا من الروافد والجداول المشتركة مع إيران، وهذا ما لا نتمناه”.

من جانبه يرى عادل المختار الخبير في الشأن الزراعي في تصريح لـ(المدى) أن “وزارة الموارد المائية غير قادرة بالتوجه نحو تدويل مشكلة ملف المياه مع إيران”، مبينا أنه في حال تقديم العراق شكوى بهذا الخصوص ستقدم إيران الاتفاقية الموقعة والمعترف بها امميا. ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك، تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وبين المختار أنه “في حال وجود تحرك عراقي نحو المحاكم الدولية يجب إحالة هذا الملف إلى وزارة الخارجية لمتابعته”، داعيا إلى حل المشاكل والخلافات والتقاطعات مع إيران وكل دول الجوار العراقي بالطرق الدبلوماسية والسلمية بعيدا عن المحاكم الدولية “التي لن نربح منها أي شيء”.

وتلبي الأنهار والروافد المائية الكبيرة والصغيرة القادمة من إيران قرابة ثلث حاجة العراق، مثل نهر الزاب الأسفل، الذي يُغذي بحيرة دوكان التي تتدفق بدورها لتغذي نهر دجلة، ونهر ديالى وغيرهما من الأنهار والروافد الأخرى.

واعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق عن أن إيران “قطعت المياه بشكل تام عن العراق”، مؤكدا على أن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا”، فيما أشار إلى “اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى” شرقي العراق.

ولفت المختار إلى أن “مجموع الأنهار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي قطعتها ايران عن الأراضي العراقية تقدر بنحو (42) نهرا، مثل الكرخا والكارون وبعضها الآخر موسمي”، مضيفا أن هذه الأنهار كلها قطعت من قبل الجانب الإيراني.

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