الإدعاء العام العراقي /// هل له موقفاً من النائب فائق الشيخ علي في إتهامه للملك غازي بالشذوذ الجنسي ومعاشرة الأولاد ؟؟؟

علي عثمان العراقي

عند لقاء السيد فائق الشيخ علي مع قناة القبس الكويتية في برنامج الصندوق الأسود بتأريخ 21/4/2021 قال في أحد حلقاته (كما في الرابط أدناه) بأنه يعرف حقائق عن الملك غازي لم يعرفها غيره بعد الأميرة بديعة بنت علي بن الشريف الحسين وأنها كانت قد أطلعته وهو في لندن على خفايا وأسرار تخص أخلاق الملك غازي والتي منها أنه كان غبياً سكيراً مُفرطاً في شرب الخمر ومهملاً ولايعرف شيئاً عن إدارة الدولة وأنه كان شاذاً جنسياً يراود الأولاد وقد طلبت الأميرة بديعة منه عدم إفشاء هذه المعلومات وعدم التصريح بها طالما هي على قيد الحياة.

وعند تأليفه كتاباً عن الملك غازي كما يقول في وقت كانت فيه الأميرة بديعة على قيد الحياة وقد إستقى المعلومات في ذلك الكتاب من الاميرة بديعة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي فانه لم يتطرق في كتابه الى هذه النقطة من (أخلاق الملك غازي الشاذة حسب إدعائه) بناءً على عهدٍ قطعه على نفسه للأميرة بديعة التي لم تكن ترغب بذلك أثناء حياتها.

وهنا يحق لنا أن نتساءل عمّا يلي:

أولاً- أن السيد فائق الشيخ علي كان قد أورد هذه المعلومات في المقابلة مع قناة القبس الكويتية وهو لم يملك دليلاً أو شاهداً على ذلك باستثناء الشاهد الوحيد حسب إدعائه وهي الأميرة بديعة التي هي الآن متوفية.

ثانياً- وحتى لو كانت الأميرة بديعة هي الآن على قيد الحياة فلربما أن شهادتها لوحدها لم تكن تكفي للتثبت من كلامها كما وأن الأميرة بديعة وفي تلك الفترة التي أفضت فيها بالمعلومات الخاصة بالملك غازي للسيد فائق الشيخ علي (كما يزعم) لايمكن الإطمئنان لها بسبب تقدم الأميرة بديعة بالعمر (1920-2020) وما قد يُرافقه من أمراض الشيخوخة والتي منها الخرف والنسيان.

ثالثاً- وفي حالة صحة مانسبه السيد فائق الشيخ علي للأميرة بديعة فإنها قد تكون تكلمت بهذه المعلومات عن زوج أختها الملك غازي بسبب ضغائن بينها وبينه وأن تلك المعلومات لم تكن حقيقية علاوة على ذلك فانه لايوجد طرفاً آخر نتحقق منه ويؤكد تلك المعلومات فيما لو إفترضنا أن الاميرة بديعة كانت قد نطقت بها فعلاً.

رابعاً- ومن ناحية أخرى قد تكون تلك المعلومات التي أدلى بها السيد فائق الشيخ علي هي خاطئة أو كاذبة وله فيها غاياتاً معينة أو دوافعاً سياسية أو أهواءً شخصية أو تلبية لأهداف (كويتية) وأن الأميرة بديعة لم تكن قد أبلغته بها أصلاً وأنه قد إستغل رحيلها للتحدث نيابة عنها محاولاً إلصاق تلك الاتهامات ضد الملك غازي لتشويه صورته والنيل من سمعته.

خامساً- ولو إفترضنا أن تلك المعلومات كانت صحيحة ولكن السيد فائق الشيخ علي وهو قانوني ومحامي متمرس ويعرف تبعات كلامه الخطير وعقوبة الإفتراء والتضليل ويعرف ماهو مطلوب منه لإثبات صدق كلامه عند المساءلة عن حقيقة تلك الإتهامات ضد الملك غازي وهو يعرف أيضاً أنه لايمكن إثبات مزاعمه لأن الطرف الآخر الذي يزعم أنه كان قد أخبره عن تلك المعلومات وهي الأميرة بديعة هي متوفية عند لحظة تصريحه بتلك الإتهامات ولايمكن الإستعانة بها للإدلاء بشهادتها لهذا كان لزاماً عليه الإمتناع عن التصريح علناً بتلك الاتهامات.

فهل سيقف الإدعاء العام مكتوف اليدين تجاه هذا الاتهام الخطير خصوصاً وأن الملك غازي له مكانته في المجتمع العراقي وهو ملك العراق في العهد الملكي ويُعتبر رمزاً وطنياً وهل سيبادر الادعاء العام في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق النائب فائق الشيخ علي بسبب أقواله المُعلنة وإتهاماته الصريحة للملك غازي والتي تسيء الى كرامته وتنتقص من شخصيته فتنعكس سلباً على سمعة العراق والعراقيين وتتعارض مع أخلاقهم كما أن تلك المعلومات التي جاء بها السيد فائق الشيخ علي ضد الملك غازي ستدخل أرشيف التأريخ وتتوثق ويكون السيد فائق الشيخ علي أحد مصادرها المُعتمدة في حال السكوت عنها وعدم الاعتراض عليه حتى لو كانت تلك المعلومات خاطئة أو كاذبة.

تصريح النائب فائق الشيخ علي في الرابط الإلكتروني التالي:

 فائق الشيخ علي: الملك غازي شاذ وسكير #عمار_تقي تقديم #الصندوق_الأسود برنامج #فائق_الشيخ_علي الضيف الحلقات كاملة متاحة حصريا على تطبيق القبس على الابستور و الآندرويد https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved … www.youtube.com

علي عثمان العراقي

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