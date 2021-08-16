“الخبز المقدس” يشارك في قسم “المسابقة الآسيوية” في مهرجان “دمز” الكوري الجنوبي

منصور جهاني – ينافس الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” للمخرج الراحل رحيم ذبيحي وإنتاج تورج أصلاني، على جوائز قسم “المسابقة الآسيوية” في مهرجان “دمز” DMZ للأفلام الوثائقية في كوريا الجنوبية.

يشار الى ان الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” (نان مقدس) Holy Bread، هو آخر أعمال المرحوم رحيم الذبيحي، ومن إنتاج تورج أصلاني، وإنتاج شركة أفلام “ماد موفي” MAAD Movie، ويشارك في أحدث وثامن حضور دولي له باسم السينما الإيرانية، في قسم “المسابقة الآسيوية” في مهرجان “دمز” DMZ للأفلام الوثائقية في كوريا الجنوبية.

ويعد مهرجان “دمز” احد اهم التظاهرات السينمائية للافلام الوثائقية. وينافس فيلم “الخبز المقدس” مع أعمال من دول اليابان والفلبين والصين وإندونيسيا وهونج كونج وتايوان والهند.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة “تصویر جستر الهه بارسي” (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة “الهه نوبخت”.

ويشرف على تنظيم هذا الحدث السينمائي البارز بشكل مشترك من قبل “باجو” Paju و “جويانج” Goyang في مقاطعة كيونج كي Gyeonggi، النقطة المدنية الوحيدة في العالم؛ تم إنشاء السينما الوثائقية بهدف تقديم الأفلام الوثائقية المتميزة بالإضافة إلى دعم صانعي الأفلام الآسيويين والدوليين الموهوبين والمشاريع الناجحة، وأصبح الآن حدثًا مهمًا في قارة آسيا.

جدير بالذكر أن مهرجان دمز الدولي الثالث عشر للأفلام الوثائقية باعتباره أكثر مهرجان للأفلام الوثائقية تقدمًا في آسيا يحمل شعار السلام والتواصل والحياة؛ وبدعم من “جيونغي دو” Gyeonggi-do و وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومجلس الفيلم الكوري، بالإضافة إلى عرض 130 فيلمًا وثائقيًا لمخرجين من 40 دولة في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2021 في دور سينما “غوانغ” Goyang و “ميغاباكس” Megabox و “بيكسوك” Baekseok، وتجري فعاليات المهرجان في مدينتي جويانغ وجوانزو في كوريا الجنوبية.

للاطلاع اكثر: https://dmzdocs.com/eng/

مديرية العلاقات العامة الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس”.

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