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السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان وتوجه دعوة لطالبان

 

علقت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين، على التطورات الجارية في

أفغانستان، داعية حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية إلى حفظ الأمن والاستقرار والأرواح.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن “المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت”.

وأضافت، “انطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملاً بقول المولى سبحانه وتعالى (إنما المؤمنون إخوة)، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد”.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على معظم مناطق أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل، ووضعت يدها على مقدرات البلاد كافة، وتعتزم تشكيل حكومة جديدة.

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