الكاظمي يغرد بشأن وفاة أمينة التراث العراقي

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تعازيه برحيل امينة التراث العراقي البصرية عالية الخفاجي.

وقال الكاظمي في “تغريدة” له بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نعزّي برحيل أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي”.

وأضاف ان “الخفاجي أنقذت الآلاف من الكتب والمخطوطات العراقية من النهب والضياع أثناء سنوات الحرب والفوضى”، مشيرا الى ان “العراق سينهض صاحب أول مكتبة في العالم بالحفاظ على تراثه وإرثه وأصالة قيمه الحضارية والإنسانية”.

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