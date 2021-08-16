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الكاظمي يغرد بشأن وفاة أمينة التراث العراقي

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قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تعازيه برحيل امينة التراث العراقي البصرية عالية الخفاجي.

وقال الكاظمي في “تغريدة” له بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نعزّي برحيل أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي”.

وأضاف ان “الخفاجي أنقذت الآلاف من الكتب والمخطوطات العراقية من النهب والضياع أثناء سنوات الحرب والفوضى”، مشيرا الى ان “ سينهض صاحب أول مكتبة في العالم بالحفاظ على تراثه وإرثه وأصالة قيمه الحضارية والإنسانية”.

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