بتوجيه من مسرور بارزاني .. تخصيص ملياري دينار لعدد من المشاريع في بعشيقة

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأحد، بتخصيص اكثر من ملياري دينار لبناء عدد من المشاريع في ناحية بعشيقة (12 كم شمال غرب الموصل).

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن “رئيس الحكومة وجّه بتخصيص 2مليار و184 مليوناً و437 ألف دينار لتنفيذ عدة مشاريع في ناحية بعشيقة”.

وأشار البيان، إلى أنه “سيتم منح المبلغ بشكل نقدي ووفق كل مرحلة من مراحل العمل، من موزانة محافظة دهوك، وسيتم انفاقها على المشاريع التالية:

1- صيانة طريق مغارا ــ جبل باشيك بتكلفة مليار و 308 مليون و 850 الف دينار.

2- ايصال الكهرباء الى محور بعشيقة بتكلفة مقدارها 711 مليون و 945 الف دينار.

3- ايصال المياه الى مواضع تواجد قوات البيشمركة بتكلفة 162 مليون و 632 الف دينار”.

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