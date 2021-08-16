بيان صحفى

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية عن وجود خطط امريكية لاستنزاف القدرات العسكرية الروسية داخل افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على افغانستان عسكريا وتمدد طالبان الى الدول المجاورة لافغانستان والحليفة لروسيا مما سيدفع موسكو لتدخل عسكرى داخل افغانستان خلال السنوات المقبلة.

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الهدف الرئيسى من سيطرة طالبان على افغانستان هو منع التمدد الروسى باسيا الوسطى ووقف الطموحات الروسية باعادة بناء الجمهعوريات السوفيتية السابقة وهو ما سهل سيطرة طالبان على افغانستان وهروب الرئيس الافغانى

وقالت المنظمة ان تركيا قد تلعب دور كبير بتنفيذ الخطط الامريكية لاستنزاف روسيا عسكريا داخل افغانستان من خلال تولى انقرة حماية مطار كابول ونقلها التنظيمات المتشددة من سوريا وليبيا الى افغانستان التى قد تمثل ملاذ امن للتنظيمات الارهابية بعد سيطرة طالبان على الاراضى الافغانية

واشارت الى ان الهدف من الخطط الامريكية بتحويل افغانستان مجددا الى معقل لتنظيمات متشددة هو منع التمدد الروسى داخل الدول المجاورة لافغانستان واستنزاف روسيا عسكريا بدفعها الى خوض حرب داخل افغانستان بالمستقبل لمواجهة طالبان والتنظيمات الارهابية التى ستمثل تهديدا لروسيا وللدول الحليفة لروسيا

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