ضرغام  كل عقلة قائد الضرورة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ابتلي شيعة العراق في بيئتهم البسيطة التي أنتجت لنا ناس لا يعون حقيقة الصراع بالعراق والمنطقة، ضرغام ماجد دكتور متخصص في امراض القطط لا يفقه فن السياسه ورفيق دربه الملقب في السرخي او الصرخي بالحقيقة أجهل لقبه وأجهل شخصيته تم تقديمه مرجع عربي شيعي من دول تكفر الشيعة وتسلب منهم عروبتهم واسلامهم، ضرغام بعد أن كان له دور كبير ومعه الصرخي في حرق مدن الوسط والجنوب أراد أن يرسل أتباعه الى الانبار وتكريت بعد أن نفخوه ساسة وقادة فلول البعث حتى ظن أنه أصبح قائد الى ابناء الانبار وتكريت، لذلك المرجع الروحي مرجع موسيقى الراب الصرخي امر تابعه دكتور القطط ضرغام في نقل تجربة الخراب والدمار الى المناطق السنية، أصدر ضرغام بيان انه سوف ينقل تجربته لمحاربة الفاسدين في الانبار ودعى لمظاهرات مليونية ضد الفاسد الحلبوسي، لكن جاءه الرد من شيوخ قبائل الانبار مزلزل احترم نفسك واياك ان ترسل العابثين الى مدننا، هذا البيان اثر احباط إلى الكثير من النفايات ومنهم مصلح كان يقدم برامج بقناة حزبية إسلامية شيعية اكثر من ١٦سنة والآن انتقل لمحاربة الفساد في قناة يملكها كبير الفاسدين الكربولي، هذا الذي يسمي نفسه بالمصلح وهو بهيمة وثور كتب التغريدة التالية( ‏ضرغام ماجد أخي وصديقي أعرف وطنيته وحبه للعراق جيدا ومهما كانت مواقفه التي نتفق أو نختلف معها فهو صوت وطني ضد الظلم والطغيان والنفاق..

أما أهلنا في الأنبار فموقفهم لا يمت أبدا إلى تاريخهم العشائري وأغلب الظن أن قياداتهم المتأيرنة اختطفت قرارهم وهذا ماحذرنا منه أكثر من مرة.)

احلى نكته يصف قادة اهالي الانبار في الايرانيين ههههههه، اقول لهذا الممسوخ موقف اهل الانبار في الدفاع عن مدينتهم موقف مشرف وشجاع.

السماح للمجرمين من السيئين بكل المستويات في تخريب المدن جريمة حصرية الى أهل الوسط والجنوب الذين خضعوا للذل والمخربين.

‏‎ضرغام ماهو إلا اداة استخدموه لضرب الشيعة وواجبه في مناطق الشيعة أما يأتي ليعمل فوضى عند مناطق اسياده بالتأكيد يطردونه لانه خان بني قومه والخائن والممسوخ يلبسوه ويخلعوه، كذلك الحال مع الاعلاميين الشيعة الممسوخين الذين يعملون بقنوات فلول البعث يستخدموهم بالاخير يقولون لهم انتم ابناء …. ويبدئون بقتلهم، عندي تجارب عملية، انا يوميا أقرأ كل ما يكتب واتابع قنوات فلول البعث واتصفح حساباتهم في تويتر تعجبني صراحتهم احد الناشطات من الأنبار بعورة تشرين قالت انا اناصر هؤلاء التشارنة ولا يمكن لي ان اكون معهم، شخص مزق ملابسه ويصرخ ماعندي ربع دينار الأخ اليوم تم نشر صوره يشتري سيارة حديثة بسعر ثلاثين مليون دينار وتبين أنه فلوجي، انا لا الوم اهالي الانبار وتكريت فهم من حقهم انتهاز الفرص، القيم والأخلاق التمسك بها في بلد يعاني من صراعات مذهبية وقومية ما يفعل ذلك إلا الساذج والأحمق.

رغم ذلك رب ضارة نافعة ذهاب المتظاهرين التشارنة الى الانبار كشف الكثير من الأقنعة سواء في محافظة الأنبار او حتى من بعض الأحزاب الشيعية التي لا تملك الشهامة والشجاعة للقول لعملاء السفارات أنتم عملاء وإنما يدخلون معهم لتقاسم الحصص والمناصب على حساب المواطن الشيعي ابن الوسط والجنوب.

ما قام به ‏ ضرغام من ارسال التشارنة كشفت لهؤلاء المغفلين حقيقة كذب شعارات أبناء المحافظات السنية العراقية من حواضن فلول البعث واعلاميهم وناشطيهم وشيوخ عشائرهم وأبناء محافظاتهم في الانبار وصلاح الدين والموصل وكذبهم وتزييفهم تحت شعار نريد وطن

خطوة ضرغام دكتور القطط يراد ايضا تكرر في ارسال التشارنة الى اقليم كردستان لنرى كيف يكون الموقف الشعبي الكوردي تجاه من يعبث في أمن مناطقهم.

من أغرب المواقف المضحكة أن الناشط العضنطري ضرغام ماجد يريد الذهاب للانبار ينقل تجربة التظاهرات، وحسب الاخبار اهالي الانبار قالوا له نحن في انتظاركم في السيطرة الصقور الذي يوصل حسب قولهم انكص رجله وما نسمح بقيام أي تظاهرات في المحافظة لأنها تعني الخراب كلام سليم لكن ثمة تساؤل انتم يانشطاء الانبار أرسلتم بنتكم ماريا أم البيبسي لساحات التظاهر وكنتم تؤيدون ما يحدث في التحرير والوسط والجنوب من خلال قنواتكم وصفحاتكم وعندما الأمر يوصل إلى مناطقكم تصبح تخريب، ويصبح التظاهر حرام وتخريب وتعطيل اتضحت الرسالة، يقولون لهم انتم تظاهروا بالوسط والجنوب وبعيدا عن مدننا.

هناك سؤال موجه للحكومة أليس محمود الصرخي مطلوب للحكومة فكيف أنصاره يصولون ويجولون في جميع أنحاء مناطق الوسط والجنوب ويهددون السلم الوطني ويخربون ويحاولون تأجيج الطائفية يا حكومتنا الرشيدة.

أقول للتشارنة المغفلين من الامعات كان عليكم تبني مطالب ابن الوسط والجنوب في طرد فلول البعث من الحكومة وتنفيذ احكام الاعدامات بحق الذباحين وكان عليكم الحفاظ على سلمية تظاهراتكم ونضوجها وعدم تخريب محافظاتكم أسوة بموقف أبناء المحافظات السنية التي لا يسمح بالعبث بأمن واستقرار ‎الأنبار وتكريت على حساب أمن ‎العاصمة والوسط والجنوب، ‏بعد رفض أهالي الأنبار لدخول التشرينين لمحافظانهم، أتمنى أن يقتنع حمقى الشيعة بأن ساسة ابناء ومثقفي المحافظات السنية العراقية لا يتظاهر ضد ساستهم الفاسدين أبداً، وإنما يكمن دور النشطاء والكتاب والمثقفين السنة في حواضن فلول البعث بالتحريض للتظاهر ضد ساسة الشيعة بشكل خاص وفي مدن الشيعة بشكل خاص بهدف إحراقها، وربما الاستفادة من محاولة ما للعودة لكرسي الحكم عن طريق الخلافات الشيعية الشيعية، عملية طرد التشارنة من الانبار قابلها صمت الإعلام السني حين تم طردهم ومنعهم من دخول الأنبار، انتهاز فرص، البيئة الشيعية بيئة جاهلة وإلا كان يفترض من يوم سقوط نظام البعث يتم ضبط محافظات الوسط والجنوب وعدم الانسياق وراء الأكاذيب وجعل محافظاتنا ساحات للصراع والقتل الغير مبرر، الذي كان يريد مقاومة المحتل كان عليه يضبط الفئات التي تتبعه وعدم ترك الأمور والأبواب مشرعة لكل من هب ودب، عندما انطلقت مظاهرات تشرين احد الاصدقاء اتصل بي قال يوم نريد تنظيم مظاهرات امام السفارة قلت له وماهي مطالبكم بقي يتلعثم قلت له انا اشارك معكم لكن بشرط تبني شعار اعدام الذباحين وطرد فلول البعث من الوزارات والحكومة واستبدالهم في شخصيات سنية تؤمن بالعيش المشترك وضد البعث والوهابية التكفيرية، قال لي ارد إليك الخبر، خابرني في اليوم الثاني قال رفض منظموا التظاهرة وكانت مطالبهم في إسقاط عبدالمهدي فقط، قلت له مبروك عليكم لايشرفني ان اشترك معكم، بل بلغ عدد من السذج على حسابي في الفيس بوك واغلقوه نهائيا، من المؤسف تشاهد شخصية سياسية دينية شيعية عراقية لعائلته مكانة عالية في تزعم الشيعة بالعالم، عائلة قدمت العشرات من الشهداء وغالبيتهم علماء يقول هويتنا بدأت من مظاهرات تشرين البائسة، ومن المؤسف أن تجد الشيوعيين الشيعة لعبوا دورا غير محمود في التشجيع على الحرق والتخريب رغم أن الشيوعيين لم ينتخبهم احد لا في مناطق المحافظات السنية ولا في مناطق الاقليم الكوري رغم دعم الساسة والمثقفين الاكراد لهم، يؤيدونهم ولا يصوتون لهم، هناك خلل في البيئة الشيعية العراقية بيئة يغلب عليها البساطة والتشرذم وسيطرت الفئات الغبية التي لاتفرق ولاتميز بين الصديق وما بين العدو، مفتوحة إلى كل القوى المعادية للشيعة، لدى المكون الشيعي العراقي جهل مركب لدى طبقاتهم السياسية الحاكمة، هذه البيئة تحتاج إلى جهد كبير للتوعية وزرع ثقافة سياسية ودينية واعية، وفي الختام لنعترف أن بيئتنا الشيعية بيئة بسيطة وساذجة بسبب قرون من الاضطهاد والظلم انتج لنا طبقات سياسية ومثقفه تشعر بعقدة مسخ الهوية والدونية أصبحوا يفكرون كيف يجمعون المال والحصول على وظيفة ومنصب وعلى حساب دماء ابناء جلدتهم لا يميزون بين الصديق والعدو همج رعاع اتباع كل ناعق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16/8/2021

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