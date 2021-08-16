عالية نصيف توضح المخالفات القانونية لتشكيل شركة النفط الوطنية الذي تم بشكل سري 

جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها للإدعاء العام للتدخل وإبطال قرار تشكيل شركة النفط الوطنية التي شكلت سراً لتفادي غضب الشارع العراقي، موضحة المخالفات القانونية التي ارتكبها الأشخاص الذين شكلوها.

وقالت في بيان اليوم:” ان تأسيس شركة النفط الوطنية بهذا الشكل غير القانوني يعد باطلاً، علماً بأن قانونها مطعون في أكثر بنوده من قبل المحكمة الاتحادية، والتعديل الذي قرأ قراءتين ملغم بمواد تحاصصية “.

وأشارت الى ” ان الذين شكلوا الشركة سراً لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها والواجب توفرها في الشخص الذي سوف يدير الشركة وهي خدمة لاتقل عن ٢٥ عاماً ضمن تخصص يجعله مؤهلاً لإدارة الشركة، ولم يتم مراعاة ذلك في تعيين نائبي رئيس الشركة، وبالتالي فإن كل إجراءات الشركة تعد باطلة، علماً بأن النائب الأول يجب ان يكون قد عمل في مجال الاستخراج لعدة سنوات ” ، مشيرة الى ” ان أية اجراءات تعيين لمناصب بموجب قانون الشركة الوطنية هي تعيينات باطلة “.

وبينت :” نأمل من النواب الشرفاء عدم تمريره، ونجدد دعوتنا للإدعاء العام للتدخل وإيقاف تأسيس هذه الشركة، ونطالب بالتعامل مع هذا البيان على انه بلاغ رسمي منذ تاريخ نشره “.

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