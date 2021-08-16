مقر الرئيس بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الديمقراطي الكوردستاني وميلاد الرئيس بارزاني

أصدر مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأحد ، بيان تهنئة بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذكرى ميلاد الزعيم الكوردي .

أصدر مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأحد ، بيان تهنئة بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذكرى ميلاد الزعيم الكوردي .

وتأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني في 16 أغسطس/آب 1946 بقيادة القائد التاريخي الكوردي ملا مصطفى بارزاني ، وكان اسم الحزب في البداية “الحزب الديمقراطي الكوردي”، وفي المؤتمر الثالث الذي عقد يوم 16 يناير/كانون الثاني 1953 في كركوك ، تقرر تغيير الاسم إلى “الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

كما يصادف ذكرى تأسيس الحزب ، عيد ميلاد الرئيس بارزاني الذي يرأسه.

وجاء في بيان مقر الرئيس بارزاني ” بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذكرى ميلاد الرئيس مسعود بارزاني، نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس بارزاني وجميع كوادر وأعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشعب كوردستان وذوي الشهداء الأكارم ، والبيشمركة البواسل ، وكل القوات الأمنية في إقليم كوردستان وجميع فئات وشرائح كوردستان “.

وأضاف البيان “نأمل أن تكون هذه المناسبة العظيمة مبعثاً لمزيد من الخير والبركة لإقليم كوردستان ، وان تكون ضمانة لتقوية وحدة الصف والتضامن بين القوى والأطراف السياسية في كوردستان”.