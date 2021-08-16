منظمة تقترح اصدا ر تصاريح للانجاب للحد من النمو السكانى بمصر

بيان صحفى

اقترحت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اصدار الحكومة المصرية ووزارة الصحة لتصاريح انجاب يتم تجديدها كل خمس سنوات لانجاب طفل واحد كل 5 سنوات لكافة الاسر المصرية المقبلة على الزواج حديثا

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى باصدار تصاريح للانجاب لضبط النمو السكانى بمصر بما لا يزيد عن انجاب طفلين للاسرة المصرية خلال 10 سنوات وحال تجاوز تلك الاعداد تكون هناك غرامات على الاسرة التى تتجاوز الطفلين

داعيا لاصدار تصاريح لكل اسرة حديثة مقبلة على الزواج تجدد مرة خلال كل خمس سنواتويتم فيها إنجاب طفل واحد و تطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل خلال فترة التصريح او الرخصة الانجابية .

كما طالبت المنظمة مجلس النواب المصرى بالاسراع فى اعداد قانون للحد من الزيادة السكانية بمصر بما لا يزيد عن انجاب طفلين فقط كل 10

سنوات وطالبت لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والشؤون الصحية فى مجلس النواب المصرى بإعداد قانون حاسم لمواجهة الزيادة السكانية

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بيان صحفى

اقترحت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اصدار الحكومة المصرية ووزارة الصحة لتصاريح انجاب يتم تجديدها كل خمس سنوات لانجاب طفل واحد كل 5 سنوات لكافة الاسر المصرية المقبلة على الزواج حديثا

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى باصدار تصاريح للانجاب لضبط النمو السكانى بمصر بما لا يزيد عن انجاب طفلين للاسرة المصرية خلال 10 سنوات وحال تجاوز تلك الاعداد تكون هناك غرامات على الاسرة التى تتجاوز الطفلين

داعيا لاصدار تصاريح لكل اسرة حديثة مقبلة على الزواج تجدد مرة خلال كل خمس سنواتويتم فيها إنجاب طفل واحد و تطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل خلال فترة التصريح او الرخصة الانجابية .

كما طالبت المنظمة مجلس النواب المصرى بالاسراع فى اعداد قانون للحد من الزيادة السكانية بمصر بما لا يزيد عن انجاب طفلين فقط كل 10

سنوات وطالبت لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والشؤون الصحية فى مجلس النواب المصرى بإعداد قانون حاسم لمواجهة الزيادة السكانية

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