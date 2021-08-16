هل يشهد العراق سيناريو أفغانستان قريباً؟

اعتبر الخبير الأمني فاضل ابو رغيف أمس الأحد، أن ما يجري في افغانستان ليس حدثا مفاجئا للولايات المتحدة الأمريكية، فيما أشار الى استحالة تكرر هذا السيناريو في العراق حال انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الجاري.

وقال ابو رغيف في حديث لـ(المدى)، إن “افغانستان تحتوي على حركة طالبان وكذلك تنظيم القاعدة”، مشيرا إلى أن “البعض يعتقد أن القاعدة وطالبان سيان، ولكنهما ضدان ويتصرفان بشكل منفرد ومنعزل عن بعضهما الآخر”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة عقدت سلسلة اجتماعات في الدوحة قبيل الذي جرى في افغانستان وأن الانسحاب الأمريكي وتوغل طالبان، جاء باتفاق من اجل التضييق على القاعدة باستخدام طالبان”.

وأكد ابو رغيف أن “الجغرافية والتوجه والعقائد تختلف في العراق تماما عن افغانستان لذلك لايوجد ولن توجد محاكاة ولا تماثل بين مايحدث في افغانستان وامكانية حدوثه في العراق”.

وتمكنت حركة طالبان من اقتحام كابول عاصمة افغانستان فيما تقدمت الحكومة الافغانية بالاستقالة.

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