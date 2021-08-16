ENKS ينفي عقد أي اجتماع مع الخارجية التركية

نفى المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الاثنين، أن تكون لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قد أجرت أي اجتماع مع الخارجية التركية، مؤكداً أن هناك حملة إعلامية ضد المجلس للنيل من مواقفه السياسية.

وقال مكتب الإعلام المركزي للمجلس في بيان : «نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD يوم أمس، خبراً مفبركاً يزعم أنه عقد اجتماع بين المجلس والخارجية التركية في 21 من شهر يونيو/ حزيران المنصرم، وأرفقوه بصورة وثيقة مزيفة باسم لجنة العلاقات الخارجية للمجلس لتأكيد مرامهم السيئة وكيل الاتهامات الباطلة، والتي هي من نسج خيال محرر هذه المزاعم».

وأكد البيان أن «الخبر عار عن الصحة ويأتي في سياق الحملة الإعلامية المستمرة للنيل من مواقف المجلس الداعمة لعودة سكان عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) إلى ديارهم ووحدة الموقف الكوردي».

وأضاف البيان، أن «هذا لن يثني المجلس عن المضي قدماً في سبيل تحقيق أهدافه ووضع مصلحة الشعب الكوردي فوق كل الاعتبارات».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط