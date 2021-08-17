أساتذة جامعة ديالى يتظاهرون بسبب المستحقات المالية

نظم اساتذة جامعة ديالى، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية امام بوابة جامعة ديالى مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وتوزيع قطع اراض لهم. وقال مدير اعلام جامعة ديالى احمد عبدالستار، في حديث لـ(المدى)، إن “عشرات الاساتذة والتدريسيين نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى جامعة ديالى للمطالبة بمستحقات مالية وقطع اراض”. وأضاف عبدالستار، أن “رئاسة جامعة ديالى داعمة لهذه المطالب”، مؤكداً أن “الجامعة فاتحت وزارة التعليم العالي بكتب رسمية والاخيرة فاتحت وزارة المالية من اجل صرف هذه المستحقات”. وأشار عبدالستار، إلى أن “موضوع صرف المستحقات محسوم لصالح الاساتذة وبأثر رجعي بعد جهود حثيثة من قبل وزارة التعليم العالي”.

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