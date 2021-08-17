الكهرباء تشرح آلية إنتاج 45 ألف ميغاواط

كشفت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن آلية جديدة لانتاج 45 الف ميغاواط من الطاقة خلال السنوت الـ5 المقبلة. وقال المتحدث باسم الكهرباء احمد موسى، في حديث لـ(المدى)، إن “الوزارة تخطط لإنتاج 45 الف ميغاواط من الطاقة خلال 5 سنوات المقبلة عن طريق مشاريع الطاقات المتجددة التي ستنتج بدورها قرابة الـ 7500 ميغا واط”. وأضاف موسى، أن “مشاريع الربط الكهربائي مع الدول ستعمل ايضاً على توفير جزء من الـ45 الف ميغاواط، إضافة إلى ادخال محطات جديدة لإنتاج الطاقة”، مبيناً أن “هذه الخطوات جميعها ستوفر اكثر ن 45 الف ميغاواط خلال السنوات المقبلة”. وأشار موسى، إلى أن “هناك لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على دراسة هذا المشروع قبيل تحويله إلى وزارة الكهرباء من اجل تطبيقه على ارض الواقع”. وباتت الهجمات المتكررة على أبراج الطاقة في العراق مشهداً يتكرر يومياً، وسط اعتبار أن الهجمات شبيهة بـ”حرب الكهرباء”، وفق المراقبين. ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة الماضية، بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الهجمات المتتالية التي تستهدف أبراج الكهرباء في العراق.

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