المالية النيابية تكشف مستجدات تحويل العقود إلى ملاك دائم

كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، عن استمرار مجلس الخدمة الاتحادي بتهيئة الظروف من اجل تحويل العقود إلى ملاك دائم في الدولة. وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث لـ (المدى)، إن “الحكومة هي المسؤولة عن تثبيت العقود ممن مضى على تعيينهم 5 سنوات، كون موازنة العام الجاري تضمنت فقرة قانونية واضحة تجاه هذا الموضوع”. وأضاف الشبكي، أن “مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على تهيئة كافة المتطلبات لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أن “الموازنة خصصت لهم الميزانية المالية لتطبيق هذه الفقرة”. وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “الوزارات هي من تعطل تحويل العقود إلى ملاك دائم، من خلال رفع العديد من الاسماء التي تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات”. وأوضح أن “جميع الوزارات لا تملك اعدادا دقيقة للعقود الذين انهوا خدمة الـ 5 سنوات”، مبيناً أن “البرلمان الآن ليس لديه اي دور تجاه هذا الموضوع”.

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