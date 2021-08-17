ترجيحات بعدول الصدر عن قرار مقاطعة الانتخابات .. ايران وحزب الله والمرجعية يعملون لعودته

يضل عدول مقتدى الصدر عن قرار مقاطعة تيّاره للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في العراق في الـ 10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، واردة بالنظر للضغوط التي تمارس عليه من جهات داخلية وخارجية ناهيك عن ان قرار الانسحاب الذي اعلنه الصدر في يوليو/ تموز الماضي ليس الاول من نوعه بل انه اعلن الانسحاب من الانتخابات السابقة في 2018 وعاد من جديد ليشارك، كما انه كثيرا ما يعلن عن انسحابه من العملية السياسية ومن ثم يعود من جديد ، ولذلك يذهب المراقبون الى ان عودة الصدر للمشاركة هذه المرة ايضا لن تكون مفاجئة بل هي متوقعه ، وخصوصا ان خصومه في العملية السياسية يطمحون للعودة الى الحكم من جديد وذلك لا يسر زعيم التيار الصدري.

وسائل لشل الحركة

الوزير السابق والسياسي الكوردي، بنكين ريكاني، قال في حديث حول الاسباب التي دعت الى انسحاب الصدر من الانتخابات، ان اعلان مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات كان مفاجئا ولكن لحد الان لا نعلم ان كان يتحدث عن نفسه فقط او عن التيار.

واضاف ريكاني، ان التيار الصدري له ثقله وتأثيره في العملية السياسية ويمتلك جماهير واسعة ولديه توجهات تختلف عن توجهات الكتل الشيعية الاخرى ولذلك فان وجوده في العملية السياسية ضروري.

واشار ريكاني، الى ان لدى التيار الصدري وسائل قادرة على شل الحركة السياسية كالتظاهرات والاحتجاجات على سبيل المثال، مؤكدا على انه بدون التيار الصدري لا يوجد استقرار سياسي.

ويرى ريكاني، ان اعلان الصدر انسحابه كان لسببين ، الاول عدم ايمانه بنتائج نزيهة للانتخابات، اما السبب الاخر فهو تحميل التيار بعض الاخطاء وذلك جعله يتخذ موقفا.

من جانبه ارجع عضو التيار الصدري عصام حسين، قرار انسحاب زعيم التيار الصدري، الى ما وصفه بـ”المنحى التسقيطي” الذي اتّخذته الأحداث الاخيرة كالحرائق التي اندلعت في المستشفيات وسقوط ضحايا جرّاءها، متّهما كتلا سياسية لم يسمّها باستخدام هذا الملف ضد التيار الصدري وخاصة أنها متخوّفة سياسيا من تصدرالتيار للانتخابات المقبلة.

وفي إشارة إلى إمكانية التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات، قال عضو التيار الصدري ، إنّ زعيم التيار سيكون له رأي مختلف في الأيام المقبلة، ولن يسمح بتسلم الحرس القديم للسلطة مرة أخرى (في إشارة منه الى عودة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الى رئاسة الوزراء) وذلك ما لا يسر مقتدى الصدر الذي يطمح الى تسلم تياره رئاسة الوزراء المقبلة.

وغرد الكاتب والصحفي المتخصص في المجال السياسي، فلاح المشعل على تويتر قائلا، ان عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات يعني لا انتخابات حتى وإن جرت، لأنهم الكتلة الجماهيرية الأكبر في الشارع الشيعي .

التيار سيقاتل للعودة

وفي السياق قال الكاتب والمحلل السياسي، يحيى الكبيسي، في حديث لـ(باسنيوز) ان التيار الصدري سيقاتل من اجل المشاركة في الانتخابات عبر عدة قنوات عبر تحشيد الجمهور او عبر تحريك وضغط من الاطراف السياسية الاخرى وفي حالة عدم قبول الضغط بالانسحاب سيؤجل الانتخابات وذلك مكسب للتيار الصدري.

كما غرد احد محبي واتباع مقتدى الصدر، باسل البديري على تويتر، ان هناك تحركات من المرجعية لتدارك الأمر والتحرك على مقتدى الصدر بالمشاركة ، مشيرا الى أن “المذهب في خطر” .

وبحسب المصادر ، فان شخصيات قيادية في حزب الله اللبناني دخلت على الخط للضغط على مقتدى الصدر منذ أسبوعين لإعادته إلى السباق الانتخابي، وأن هذه الضغوطات دفعت الصدر إلى العودة سريعاً إلى العراق (النجف)، دون تقديم جواب واضح بشأن عودته أو عدمها، كما اكدت المصادر أن أطرافاً إيرانية تمارس الأمر ذاته على الصدر لثنيه عن قرار المقاطعة.

وأشار أيضاً إلى أن “أطرافاً سياسية داخلية، تسعى بدورها لإقناع الصدر بالعودة إلى الانتخابات المبكرة، من بينها رئيس الحكومة.

في السياق، قال القيادي في تحالف الفتح، معين الكاظمي،إن خطوط اتصال مستمرة مع التيار الصدري بهدف التراجع عن قرار المقاطعة.

وبين معين الكاظمي ، أن الحوارات مع التيار الصدري تجري عبر طريقين الأول عن طريق القوى السياسية والثاني عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تبنى قضية إقناع عودة بعض الأطراف السياسية للمشاركة في الانتخابات المبكرة، بعد الانسحاب منها.

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